Umberto Tozzi è salito sul palco di Capodanno in Musica 2025 durante la serata del 31 dicembre per dire addio al vecchio anno e festeggiare il nuovo. Un tripudio di emozioni con tre delle sue canzoni più famose: “Tu”, “Ti amo” e “Gente di mare”, nonchè brani che hanno fatto a mani basse la storia della musica italiana. Nonostante il piacere di averlo sul palco di Canale 5 durante la diretta condotta da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, il pubblico si è accorto di qualche dettaglio fuori posto.

I commenti sui social, infatti, non perdonano e c’è chi ha esordito ironizzando sulla trasformazione di Umberto Tozzi in Morgan. Sarà forse per la capigliatura un po’ ballerina, o per la voce roca per via dell’età: i telespettatori si sono accorti di un notevole cambiamento. Il momento più difficile è arrivato con “Tu”, canzone pubblicata nel lontano 1978 e dalla storia incredibile: l’album omonimo è frutto di una scommessa del cantante, il quale voleva sfidare sè stesso giurando all’etichetta discografica “Numero Uno” (di Lucio Battisti), di superare le vendite di “Ti amo”.

Capodanno in Musica 2025, Umberto Tozzi perde la voce a “E Tu”

Tralasciando la parte storica del brano, oggi a Capodanno in Musica 2025 Umberto Tozzi non è sembrato molto in forma ai fan. La voce durante “Tu” è sparita quasi del tutto e per la maggior parte del brano ha performato il pubblico al suo posto. Chiaramente, si tratta di un lungo medley non facile da sostenere per il cantautore 72 enne, che complice l’emozione potrebbe essersi trovato in difficoltà all’ultimo. Nato a Torino nel 1952, Umberto Tozzi non è solo un cantante, ma è anche un affermato chitarrista che come hanno ribadito Rovazzi e Federica Panicucci, ha venduto ben 80 milioni di dischi.

Un record tra i più alti per gli artisti italiani, ma del resto è stato proprio lui l’autore di alcune delle più belle ballate degli anni ’80, che hanno fatto sognare e innamorare tantissime coppie. Tra i successi più amati anche “Gloria“, uscita nel 1979 come cover del brano di Laura Branigan. Si è sposato per ben 4 volte con la moglie Monica Michielotto e dal loro matrimonio è nata la figlia Natasha. Umberto Tozzi ha anche un altro figlio di nome Nicola Armando, nato dalla precedente relazione con Serafina Scialò.