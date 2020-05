Monica, moglie di Albero Angela/ Tanta riservatezza intorno alla donna più invidiata

Pubblicità

Monica Angela è la donna più invidiata dalle ammiratrici di Alberto

Angela. La moglie del noto divulgatore scientifico è sempre stata al

centro dell’interesse mediatico e anche per questo Angela ha preferito

mantenere la privacy a dei livelli piuttosto alti. Impossibile reperire

troppe informazioni su Monica: sappiamo che sono sposati da 26 anni e

che hanno tre figli: Alessandro (’98), Riccardo (’99) ed Edoardo (2004).

Due anni prima della nascita di quest’ultimo, Alberto è stato rapito

all’estero e ha temuto per la propria vita. Il suo primo pensiero è

andato alla moglie, che ha temuto di non poter rivedere. Il conduttore

del resto è un marito e un padre molto attento e in casa il dialogo non

è mai mancato. Come una certa routine a cui è abituato e che ama tenere

in vita: “Due espressi, uno di seguito all’altro. Meglio se in compagnia

della mia famiglia: quattro chiacchiere, qualche barzelletta con i figli

e la giornata può cominciare“, ha detto tempo fa a Io Donna, “Quando

sono all’estero mi porto sempre il caffè dall’Italia, non riesco a farne

a meno, ovunque mi trovi”.

MONICA, MOGLIE DI ALBERTO ANGELA: FAMIGLIA MOLTO RISERVATA

Monica Angela è entrata nella vita del marito Alberto Angela quando il

divulgatore scientifico aveva appena conseguito la laurea in Scienze

Naturali. Un percorso di studi ultimato all’Università La Sapienza di

Roma e che ha lasciato il posto al lavoro in tv. Le Angelers, ovvero le

fan più accanite di Angela, si sono sempre chieste chi sia la moglie e

come sia la loro vita a due. Purtroppo però sono dovute rimanere a bocca

asciutta, visto che Alberto non intende rivelare nulla riguardo alla

loro vita coniugale. Di Monica del resto non si sa nemmeno il cognome da

nubile e sono molto poche le foto in cui compaiono insieme. Oggi, sabato

2 maggio 2020, Alberto Angela sarà uno degli ospiti che vedremo a Un,

Due, Tre… Fiorella!, in replica con ‘il meglio di’ nella prima serata

di Rai 1. Di sicuro in realtà il conduttore si troverà a casa con la

consorte, impegnati a vivere la loro dimensione di serenità e sicurezza.

Tempo fa, in un’intervista a Donna Moderna, Alberto ha lasciato

intendere di vedere nella moglie la stessa bellezza che lo ha fatto

innamorare della Monna Lisa. “L’eleganza e la compostezza della sua

figura, gli occhi scintillano di gioia e voglia di vivere“, ha detto del

dipinto di Leonardo Da Vinci, “e il suo sorriso ineffabile esprime

sicurezza in se stessa e calore interiore. Trasmette serenità, classe,

consapevolezza, e anche un grande desiderio di sognare“.



