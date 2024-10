Chi è Monica Riva pronta a camuffarsi nel programma di Max Giusti

Questa sera, martedì 29 ottobre, Monica Riva è tra le protagoniste di Boss In Incognito 2024. E’ stata scelta la figlia del vertice aziendale di Riva 1920, perché papà Maurizio temeva che se si fosse prestato al gioco, i suoi dipendenti lo avrebbero scoperto subito. In una intervista riportata dal sito Qui Como, ad ogni modo, papà Maurizio precisa che si fida ciecamente di Monica ed è convinto che questa esperienza possa farle bene. “Sono orgoglioso di lei, questa è una occasione che le permetterà di crescere e di portare avanti, insieme a Elena, ciò che è stato creato dalle tre generazioni precedenti”, ha detto.

Il padre di Monica Riva non ha dubbi che Monica sia la scelta migliore, per dare un senso alla programma. “Io avrei dovuto usare una gobba e camminare storto altrimenti sarei stato scoperto. Per questo ho pensato che fosse giusto passare lo scettro a chi sarà al mio posto”, spiega. Ecco quindi l’endorsement a Monica, pronta a tuffarsi in questa avventura su Raidue.

Monica Riva “subentra” al padre Maurizio per Boss in Incognito 2024

Dunque, a Boss in Incognito 2024 vedremo all’opera Monica Riva, ma non solo. Oltre alla figlia di Maurizio, ci sarà spazio per il nipote Mattia, che rappresenta la quarta generazione della famiglia. “Speriamo di poter vedere anche la quinta generazione di Riva 1920”, l’auspicio del simpaticissimo Maurizio. La palla ora però passa a sua figlia Monica, che cercherà di capire su quali dipendenti l’azienda può contare e dei quali si può fare davvero affidamento.

Si prospetta un’occasione di crescita per tutti, anche per il pubblico a casa che potrà godersi uno spaccato della storia familiare e aziendale della Riva 1920, impegnata da oltre cent’anni nella vendita di prodotti e accessori in legno.

