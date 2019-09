Monica Setta, è morta la nonna/ “Non riesco a trattenere le lacrime…”

Un brutto colpo per Monica Setta che poco fa ha annunciato sui social la morte della nonna. La conduttrice di Uno Mattina In Famiglia ha condiviso con un breve post sui social la notizia della scomparsa della nonna scrivendo: “e anche se oggi non riesco a trattenere le lacrime ripensando alla mia amatissima nonna che è volata in cielo a raggiungere mio padre. La professionalità mi impone di sorridere. Siamo alle prove di UnoMattina in famiglia”. La notizia è arrivata come un fulmine a cielo sereno mentre la giornalista e conduttrice è impegnata nelle prove della nuova edizione di “UnoMattina in Famiglia” che condurrà nel weekend con Tiberio Timperi.

Monica Setta: salta la rubrica economica di UnoMattina

Non è un bel periodo per Monica Setta che proprio in questi giorni si è ritrovata estromessa dal programma UnoMattina. La giornalista, infatti, doveva condurre una rubrica quotidiana dedicata all’economia familiare all’interno di UnoMattina ma improvvisamente la situazione è cambiata. A deciderne la cancellazione è stata l’AD Rai Fabrizio Salini, anche se ricordiamo che la Setta rimarrà al timone dell’edizione del weekend di “UnoMattina in Famiglia”. La notizia è stata data pochi giorni fa con la conduttrice che ha reagito pubblicando un lungo post sui social: “Come diceva il mio mito Enrico Cuccia, le azioni si ‘pesano’ non si contano. Per questo, sapere che pochi minuti di me fanno tanta paura mi mette addosso una incredibile euforia. Se fosse stata una sceneggiatura, non sarebbe stata così perfetta. Proporre l’improponibile, farselo respingere, diventare per tutti quello che non sei (vittima sacrificale) e capitalizzare domani quando il quadro che è a me è già chiaro e cristallino da tempo, diventerà noto a tutti. Ma se un giorno rinascessi e fossi così “niente” lacanianamente tanto da non essere piu temuta, secondo voi, resisterei all’impatto zero sugli altri?”.

Monica Setta fatta fuori per l’amicizia con Matteo Salvini?

Come mai la rubrica di Monica Setta è stata improvvisamente cancellata da UnoMattina? Non è un segreto che la conduttrice e giornalista è amica di Matteo Salvini; proprio nel mese di Luglio la Setta aveva partecipato ad una cena a Cozze con la madre e con il leader della Lega e, durante la crisi di governo, si era espressa facendosi sostenitrice di elezioni immediate. Chissà che questa sua simpatia per la Lega di Salvini non sia stato il motivo della cancellazione della sua rubrica quotidiana. Dal canto suo la giornalista, che quest’anno ha partecipato come opinionista in diversi programmi di Barbara D’Urso, ha detto: “Sapere che pochi minuti di me fanno tanta paura mi mette addosso una incredibile euforia” definendosi poi una “vittima sacrificale”. Sarà davvero così?



© RIPRODUZIONE RISERVATA