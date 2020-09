Monica Setta/ “Non mi tolgo mai la mascherina, nemmeno quando sono da sola”

La giornalista Monica Setta tornerà in televisione domani mattina. Da sabato 12 settembre riprende infatti Uno Mattina in famiglia, l’appuntamento del weekend del consueto programma in onda tutte le mattine da lunedì a venerdì. Oggi la classe 1964 (56 anni compiuti lo scorso 5 agosto) è stata ospite negli studi del programma di Rai Uno, C’è Tempo Per, condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi: “Un programma bellissimo che ho visto tuta l’estat – ha esordito la Setta facendo i complimenti ai due padroni di casa”. Quindi la conduttrice ha aggiunto: “E’ stato un periodo difficile, io e Tiberio Timperi abbiamo tenuto aperto Uno Mattina ma con tanta paura, adesso c’è voglia di tornare alla normalità ma con grande attenzione, io non mi tolgo la mascherina nemmeno quando sono da sola”. Quindi la Setta ha proseguito, rivolgendosi al noto astrologo Paolo Fox, anch’egli in studio: “Ho fatto gli anni il 5 agosto, sono nata nel 1964, sono del segno leone. l’indole del leone ad un certo punto viene fuori, non riesci a fare cose che non ti senti davvero”.

MONICA SETTA: “IO E TIMPERI UNA COPPIA BUFFA”

Si parla poi della nuova edizione di Uno Mattina in famiglia ormai prossima a tornare: “Siamo una coppia buffa, abbiamo funzionato bene, tra noi c’è grande alchimia, rispetto, ci siamo trovati in grande sintonia, on è facile a volte ma nel nostro caso è andato benissimo, è stato comunque un anno molto complicato dopo il covid”. Le chiedono qualche novità del programma: “Non avremo Stefania Orlando con noi dopo anni, andrà dalla concorrenza. Avremo una nuova rubrica a cui tengo moltissimo dedicata ai rapporti genitori-figli. Mia figlia è grande, ha quasi 23 anni, e io sono stata una “mamma mamma” e ci tenevo molto a fare questa rubrica perchè secondo me fare la mamma è il mestiere più difficile del mondo. Altra novità è la rubrica dedicata alle arti, un’inchiesta sui conservatori d’italia alla scoperta dei nuovi talenti, e poi avremo un ospite, Serena Bortone”.



