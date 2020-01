Monica Setta/ “Tiberio Timperi? Siamo fatti l’uno per l’altra” (Vieni da me)

Monica Setta si racconta oggi a “Vieni da me” da Caterina Balivo. I telespettatori sono pronti dunque a scoprire lati inediti della conduttrice, che al fianco di Tiberio Timperi a Uno Mattina in Famiglia sta riscuotendo un successo importante. I due stanno portando a casa risultati eccellenti: ieri, ad esempio, lo share è volato al 25 per cento. A seguire l’appuntamento domenicale dello storico programma mattutino del weekend ieri sono stati quasi due milioni di telespettatori. Ma pure due giorni prima era andata bene, con 23 punti e mezzo di share, ma ci sono anche gli ottimi risultati di inizio anno con più del 26 per cento di share. Il pubblico di Raiuno sta dimostrando di gradire molto la coppia Monica Setta e Tiberio Timperi. I risultati sono frutto di un’ottima intesa, di cui Monica Setta ha parlato giorni fa sulle pagine di DiPiùTv. «Io e Tiberio Timperi siamo fatti l’uno per l’altra. Siamo molto simili e in studio a Uno Mattina in Famiglia si respira una bella sintonia».

MONICA SETTA, IL RAPPORTO CON TIBERIO TIMPERI

E del collega potrebbe forse parlare Monica Setta oggi a “Vieni da me”. «Con Tiberio abbiamo la stessa età, siamo entrambi giornalisti e, purtroppo, ci accomuna anche il fatto di essere tutti e due genitori separati», aveva dichiarato nella stessa intervista. Monica Setta è una scommessa vinta dalla direttrice di Rai1 Teresa De Santis. «Mi ha telefonato a fine giugno e mi ha detto che voleva darmi la conduzione della trasmissione dove nei due anni precedenti avevo avuto una rubrica di economia. Ho accettato subito ma poi ho avuto paura: si trattava di un programma lungo diverse ore, su Rai1», raccontò Monica Setta invece in un’intervista all’Agi. «Era un grosso rischio, ma ho deciso di prendermelo e di rimettermi in gioco a 55 anni». E i risultati li stanno premiando. Un successo certificato però non solo dall’Auditel, ma anche dalla Rete che a gennaio ha concesso un’ora in più alla trasmissione.

