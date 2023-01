Monica Vitti, chi è e com’è morta/ La carriera nel cinema e la malattia…

Monica Vitti: chi è e la sua carriera nel cinema

Monica Vitti è stata una delle più celebri icone del cinema italiano ed è venuta a mancare all’età di 90 anni il 2 febbraio 2022. Sono numerosi i film cui ha partecipato e che sono stati un grande successo italiano, come quelli di Michelangelo Antonioni degli anni ’60, da La notte a L’eclisse, sino a Il deserto rosso. La sua versatilità nella recitazione l’ha portata, nel giro di pochi anni, a cambiare completamente registro spingendosi verso le commedie.

Monica Vitti, gli amori e perché non ha avuto figli/ Da Carlo Di Palma a Antonioni fino alla scelta personale

Ha lavorato con il regista Mario Monicelli e ha anche avuto l’occasione di collaborare sul set con Marcello Mastroianni e Alain Delon. Tantissimi anche i prestigiosi premi e riconoscimenti conquistati, come i cinque David di Donatello come miglior attrice, sette Golden Globe italiani sempre come miglior attrice, il Golden Globe alla carriera e il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia.

Roberto Russo, marito Monica Vitti/ L'amore nato sul set: la differenza d'età...

Monica Vitti, com’è morta: la battaglia contro la malattia

Monica Vitti ci ha lasciati il 2 febbraio 2022 all’età di 90 anni. L’annuncio era arrivato sui social attraverso un tweet di Walter Veltroni: “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto“. Una lunga malattia ha colpito l’attrice negli ultimi anni della sua vita, malattia sulla quale la famiglia ha sempre mantenuto il riserbo più assoluto.

“Ci parliamo con gli occhi. Ha una malattia tipo Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria” aveva rivelato il marito Roberto Russo in un’intervista al Corriere della Sera. Della malattia di Monica Vitti non ci sono informazioni a sufficienza ma, stando ad alcune indiscrezioni degli ultimi anni, da tempo combatteva contro una malattia degenerativa simile all’Alzheimer. La malattia, inoltre, l’aveva costretta a lasciare le scene.

"Monica Vitti? Roberto Russo suo grande amore"/ Laura Delli Colli: "Criticati, ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA