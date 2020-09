Monica Vitti/ Dal successo alla malattia: “faccio l’attrice per non morire”

Monica Vitti è tra le protagoniste della puntate speciale di “Techetechetè” in onda oggi, giovedì 10 settembre 2020 su Rai1. Il programma di video-frammenti, diventato oramai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, questa sera è dedicato ai Numeri Uno dello spettacolo italiano. Tra questi non può certo mancare la grandissima Monica Vitti, attrice romana che ha incantato e conquistato il mondo del cinema. Non si contano i suoi film di successo per una diva senza tempo del cinema che nel 1962 incanta la Mostra del Cinema di Venezia. Tantissimi i premi e riconoscimenti ricevuti tra cui 5 David di Donatello, 3 Nastri d’Argento, un Ciak d’oro alla carriera, 12 Globi d’oro, il Leone d’oro alla carriera a Venezia e un Orso d’argento alla Berlinale. Una carriera importante per l’attrice che da ragazzina non ha vissuto un’infanzia serena. A raccontarlo è stata proprio lei in un suo libro dal titolo “Faccio l’attrice per non morire”: “quando a 14 anni e mezzo avevo quasi deciso di smettere di vivere, ho capito che potevo farcela, a continuare, solo fingendo di essere un’altra, facendo ridere il più possibile”. Il grande successo come attrice è arrivato eccome, visto che Monica è diventato il volto del cinema italiano nel mondo.

Monica Vitti oggi: la malattia e il ritiro dalle scene

Il successo di Monica Vitti è sotto gli occhi di tutti, ma ad un certo punto della sua carriera l’artista ha dovuto ritirarsi dalle scene per problemi di salute. L’attrice, infatti, da circa 20 anni soffre di una malattia degenerativa simile all’Alzheimer. Le ultime notizie sul suo conto risalgono al 2002 quando è apparsa in pubblico un’ultima volta con il marito Roberto Russo, in occasione della prima teatrale di Notre-Dame de Paris. Tra i primi ad accorgersi della sua malattia è stata proprio Renzo Arbore che in un’intervista ha detto: “mi accorsi che non stava troppo bene anni fa, a una cena, sarà stato il 1990. Mi chiese in prestito il telefonino per fare una chiamata e una volta tornata al tavolo non me lo riconsegnò. Mi sembrò strano. Passò qualche minuto e le domandai se avesse finito. Si era dimenticata di averlo preso in prestito da me. Fu l’ultima volta che la vidi”. In questo lungo periodo di malattia a starle sempre accanto il marito Roberto Russo con cui è legata da 25 anni. Prima di lui, l’attrice ha avuto altri due grandi amori: Michelangelo Antonioni e Carlo Di Palma.



