Monir Eddardary chi è?/ Ha convinto Locatelli ma non il pubblico (MasterChef Italia 2021)

Monir Eddardary è uno dei quattro finalisti della decima edizione di MasterChef Italia 2021. Monir, 29 anni, è di origini marocchine e residente a Bevagna (Perugia). Al momento è disoccupato e per lui la partecipazione a MasterChef, con l’inaspettato arrivo in finale, è un vero e proprio riscatto per tutti i sacrifici fatti in passato. Morin, infatti, ha vissuto per circa sei anni in Australia dove ha fatti qualsiasi tipo di lavoro, anche il raccoglitore di banane. I genitori sono marocchini e proprio per questo il ragazzo ha ereditato non solo la cultura culinaria italiana, ma anche quella araba. Il suo percorso non è iniziato nel migliore dei modi. Monir ha presentato un piatto dal nome “ricordi australiani” che non ha convinto per niente i giudici. Ma lo chef Giorgio Locatelli ha deciso di dargli piena fiducia e ha messo la sua firma sul grembiule grigio.

Monir Eddardary: stupirà i giudici fino alla fine?

Grazie alla sua simpatia Monir Eddardary, finalista di MasterChef Italia 2021, ha raccolto molti fan sui social. “Monir è molto simpatico e con un grande spirito di sopravvivenza”, “La simpatia di Monir è contagiosa” e “Masterchef è una delle poche cose che mi distrae veramente, poi Monir apre bocca e mi fa morire dalle risate”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. In molti, però, credono che il ragazzo di origini marocchine non meriti di vincere la finale di MasterChef: “Di Monir si è vista solo incapacità, è stato portato avanti il personaggio… manco si ricorda la roba che mette nei piatti” e “Non ha le competenze giuste per la finale. Irene, Antonio e Aquila super bravissimi. Chiunque vinca, sono contenta perché veramente sono tutti e tre bravissimi e hanno tre stili e personalità differenti”. Un altro utente lascia su Twitter un commento tranciante: “Monir è il personaggio del programma e quindi va avanti. Per meritocrazia non sarebbe mai da finale…”.



