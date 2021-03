Monitoraggio Iss 5 marzo/ Sale indice Rt, oggi nuovi colori Regioni: chi rischia

L’Italia rischia la maggiorparte di Regioni tra l’arancione e il rosso a partire da lunedì 8 marzo: è atteso in giornata il nuovo monitoraggio settimanale a cura di Iss e Ministero della Salute che dovrà fornire i dati necessari alla cabina di regia per stabile le ordinanze sul “cambio” colori. Come stabilito dall’ultimo Dpcm firmato dal Premier Draghi (in vigore da domani, 6 marzo 2021) le nuove ordinanze stilate dal Ministro Speranza entrano in vigore dalla giornata di lunedì e non più da domenica: l’allarme varianti prosegue e negli ultimi giorni sono già diversi i Governatori di Regione che sono passati alle misure forti per provare a neutralizzare l’aumento di ricoveri e contagi nei propri ospedali.

Una settimana fa l’indice di contagio Rt si attestava a 0.99 ma superava la soglia di allarme – 1 – in ben 10 regioni: la crescita esponenziale annunciata da diversi esperti dell’Istituto Superiore di Sanità e Comitato Tecnico Scientifico potrebbe portare oggi ad un ulteriore peggioramento a cui la cabina di regia dovrà poi porvi una conseguente risposta all’altezza. Secondo il fisico Roberto Battiston, l’Italia dovrebbe registrare l’Rt a 1,15 nell’imminente monitoraggio.

MONITORAGGIO ISS, MEZZA ITALIA IN ZONA ROSSA?

Tradotto in termini pratici, da lunedì l’Italia rischia di avere quasi tutte le Regioni o in arancione o addirittura in rosso: la Lombardia ha giocato d’anticipo fissando da oggi e fino al 14 marzo la colorazione “arancione rafforzato” che significa la chiusura di tutte le scuole in presenza e la limitazione di visite nelle seconde case e da parenti/amici. Il Paese è però “pieno” in questi giorni di mini zone rosse o arancioni “scuro” che danno un quadro di grave preoccupazione per l’emergere del Covid, da un lato, ma soprattutto di ulteriori lockdown e sacrifici richiesti ad una popolazione stremata da un anno di misure (non sempre commisurate alla reale gravità del momento). A rischiare maggiormente – in attesa dei dati Iss in arrivo con il monitoraggio che forniranno il quadro generale alla cabina di regia – sono la Campania, l’Emilia Romagna, l’Abruzzo e la stessa Lombardia: qui le zone rosse sono considerate “vicine” dagli esperti, anche se l’impressione è che solo Emilia e Campania passeranno realmente in “lockdown duro” mentre altre 6 Regioni rischiano il passaggio da giallo ad arancione, nello specifico Calabria, Friuli, Veneto, Puglia, Liguria e Lazio.

Del resto già il 2 marzo scorso, nel presentare il nuovo Dpcm, il Ministro Speranza assieme ai membri Iss-Css Brusaferro e Locatelli avevano illustrato i timori di una nuova terza ondata: «Ci aspettiamo che, se la curva continuerà a salire, per il meccanismo automatico delle mie ordinanze (che ora avranno effetto a partire dal lunedì) si andrà verso una maggiore presenza di colori arancione e rosso nelle prossime settimane nel nostro Paese. L’impegno del governo è dare risposte a queste persone le cui attività saranno colpite dalle misure».



