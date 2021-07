Monitoraggio Iss: indice Rt 0.91/ Incidenza 19. Corre variante Delta, no sui ricoveri

L’ultimo monitoraggio Iss-Ministero della Salute presentato questa mattina alla cabina di regia anti-Covid, registra un aumento significativo dei contagi nel nostro Paese: nel periodo analizzato dal 5 all’11 luglio, l’Indice Rt sale a 0.91 (era 0.66 la scorsa settimana), mentre quasi raddoppia l’incidenza settimanale dei nuovi casi, passando da 11 a 19 per 100mila abitanti. «È prioritario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione in tutti gli eleggibili», sottolinea la bozza del monitoraggio che oggi pomeriggio gli esperti dell’Iss presenteranno in conferenza stampa (diretta video streaming dal Ministero della Salute).

La variante Delta spinge in alto i contagi, con aumenti che non si vedevano dallo scorso marzo: «Aumenta l’incidenza settimanale a livello nazionale con evidenza di aumento dei casi diagnosticati in quasi tutte le Regioni/PPAA. Il quadro generale della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 torna a peggiorare nel Paese con quasi tutte le Regioni/PPAA classificate a rischio epidemico moderato», si legge ancora nel report dell’Istituto. L’aumento della circolazione virale proviene principalmente in soggetti giovani e più frequentemente asintomatici: per questo motivo, l’impatto della malattia COVID-19 sui servizi ospedalieri «rimane minimo con tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva ancora in lieve diminuzione». 19 le regioni su 21 con rischio moderato (solo Trentino e Valle d’Aosta restano con rischio basso) e torna dunque ancora più prioritario «raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione in tutti gli eleggibili, con particolare riguardo alle persone a rischio di malattia grave, nonché per ridurre la circolazione virale e l’eventuale recrudescenza di casi sintomatici sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità». Nessuna Regione al momento supera la soglia critica di occupazioni delle terapie intensive o in area medica, rileva ancora il monitoraggio Iss-Ministero: i dati dicono che il tasso di occupazione in rianimazione resta al 2% (da 187 ricoveri a 157 nell’ultima settimana), così come quello di area medica (da 1.271 ricoveri a 1.128).

MONITORAGGIO ISS: ITALIA RESTA BIANCA MA QUADRO PEGGIORA

La domanda che va però al di là delle mere analisi scientifiche – e che interessa sopratutto gli italiani nel pieno delle vacanze estive – è per quanto e se durerà un’Italia in zona bianca. Il quesito non è da poco visto che con l’aumentare importante dei contagi dalle prossime settimane, se restano questi i parametri, il rientro in zona gialla di alcune Regioni sarà automatico e via via verso agosto anche tutte le altre. Significa coprifuoco dalle 24 alle 5, significa restrizioni su ristoranti e bar al chiuso, ma anche chiusura di alcune attività. Insomma, un ostacolo bello gigante al volano dell’economia (e della vita delle persone stanche di 2 anni in lockdown) che si attende da questa estate: per questo motivo, martedì prossimo la cabina di regia a Palazzo Chigi dovrà decidere per un nuovo decreto che estenda alcuni obblighi del Green Pass vaccinale, in modo da “costringere” a rialzare i numeri dei vaccinati per poter viaggiare sui mezzi pubblici a lunga percorrenza, per andare negli eventi pubblici tipici dell’estate (sagre, concerti, stadi) e forse anche per andare a cena in ristorante. La discussione è cominciata e l’esempio del Green Pass francese tiene divisi i partiti: la “via italiana” è tutta ancora da studiare ma occorre farlo in fretta. Non è escluso che nella cabina di regia prevista per la prossima settimana vi sia poi anche un confronto con le Regioni per trovare l’accordo sulla modifica dei parametri per l’ingresso in zona gialla/arancione, andando a valutare con priorità l’indice delle ospedalizzazioni e meno quello di contagio (Rt).

