Monitoraggio Iss, indice Rt scende a 0,85/ Incidenza a 54 casi, ricoveri in ribasso

Indice Rt e incidenza dei casi di contagio Covid in calo: questi i primi spunti degni di nota che ci arrivano dal monitoraggio Iss e del Ministero della Salute di oggi, venerdì 17 settembre 2021. A differenza di sette giorni fa, inoltre, da registrare il calo del numero di ricoveri e del tasso di occupazione delle terapie intensive. Confermata la zona gialla per la Sicilia, previsto un altro cambio di colore: la Calabria da zona bianca a zona gialla.

Nel pomeriggio è attesa la conferenza stampa degli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità per presentare il monitoraggio Iss – la diretta video streaming sarà disponibile sul canale Youtube del Ministero della Salute – ma sono già disponibili i primi dati: nel periodo 25 agosto – 7 settembre in calo l’indice Rt medio calcolato su casi sintomatici allo 0,85 (range 0,83-0,85), rispetto allo 0,92 di sette giorni fa. Giù anche l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti: da 64 della scorsa settimana a 54 di quest’ultima (periodo 10-16 settembre).

MONITORAGGIO ISS: LE NOVITÀ

Il monitoraggio Iss odierno annota inoltre un’altra importante novità legata ai ricoveri negli ospedali. Negli ultimi sette giorni infatti è stato invertito il trend: il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid è al 6,1%. Entrando nel dettaglio, il numero di persone ricoverate passa da 563 a 554. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è invece al 7,2%, con il numero di persone ricoverate in diminuzione da 4.307 a 4.165.

Per quanto riguarda i possibili cambi di colore, il monitoraggio Iss segnala quattro Regioni e Province autonome a rischio moderato: parliamo di Abruzzo, Molise, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento. Le restanti Regioni e Province autonome sono a rischio basso. Verso il cambio di colore la Calabria, che potrebbe affiancare in zona gialla la Sicilia.

