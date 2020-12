Mons. Andrea Han Jingtao è morto/ Addio a un “gigante della Chiesa sotterranea”

Lutto nel mondo della fede: Monsignor Andrea Han Jingtao è morto ieri, mercoledì 30 dicembre 2020, all’età di 99 anni. Lo riportano i colleghi di Asia News, che rendono omaggio al «gigante di cultura e di fede» della Chiesa sotterranea. Un grande studioso e una grande persona, che ha trascorso anche dei momenti difficili nel corso della sua lunga vita.

Il vescovo sotterraneo di Siping (Jilin), infatti, è stato internato per 27 anni in un campo di lavoro forzato per il rifiuto a partecipare alla Chiesa “indipendente e autonoma”, come voluto fortemente da Mao Zedong. Anche in questi anni ha sempre dimostrato la sua grande cultura, come riconosciutogli anche dalle autorità della prigione.

MONS. ANDREA HAN JINGTAO É MORTO: AVEVA 99 ANNI

Nato a Jilin nel luglio del 1921, Monsignor Andrea Han Jingtao è tornato libero all’inizio degli anni Ottanta ed è stato subito nominato professore di lingua inglese all’Università normale di Changchun. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi nel mondo della scuola e della cultura, senza dimenticare – ricorda Asia News – che la sua figura ha permesso a diversi cinesi ad accedere allo studio delle lingue e delle culture classiche, latina e greca.Nel 1982 Mons. Andrea Han Jingtao è stato nominato vescovo di Siping, un’ordinazione però avvenuta in segreto quattro anni più tardi. Non sono mancate ovviamente le difficoltà, basti pensare che la congregazione di suore da lui fondata ha vissuto tempi complicati tra conventi chiusi e dispersione.

Msgr. Han Jingtao, Underground #Catholic Bishop of Siping (Jilin), has died. He spent 27 years in a forced labor camp in #China. From 1997 onwards he faced constant checks by the police. Please, #PrayForChinesePeople. pic.twitter.com/Gw0j2isHOC — Dalù (@Dalu_1989) December 31, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA