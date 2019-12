Monsters University/ Video, su Rai 2 il film d’animazione della Pixar (31 dicembre)

Monsters university sarà trasmesso da Rai 2 oggi, 31 dicembre dalle 22.50. Si tratta di un film d’animazione diretto da Dan Scanlon, a produrre il film sono stati i Pixar Animated Studios ma poi è stato lanciato sul mercato da Walt Disney. Il cast vcale di questo film animato girato nel 2013 è interpretato da John Goodman, Billy Crystal e Steve Buscemi. La colonna sonora prevede 20 tracce create da Randy Newman, un musicista che aveva già collaborato con gli Studio e la Walt Disney.

Monsters university, la trama del film

Ecco uno scorcio della trama di Monsters university. Il protagonista dell’animazione è Mike Wazowski, un piccolo mostro verde con un solo occhio che viene emarginato dai compagni perché incapace di spaventare il prossimo. Durante una gita scolastica dove di recano in una città alimentata dalle urla dei bambini vede con il proprio occhio come si spaventa e decide così di frequentare un’università apposita. A 18 anni si iscrive così alla facoltà di spavento dell’università per mostri. All’università fa la conoscenza di alcuni dei mostri più spaventosi di sempre, qui conosce anche Sully con cui inizia una sfida e sarà proprio la rivalità a consentirgli di affrontare al meglio il corso. Quello che più preoccupa il piccolo Mike è l’esame di metà corso, chi non lo supera dovrà abbandonare l’università. Durante un battibecco due mostri distruggono il premio del rettore che li caccia entrambi dall’università. Hanno un’ultima occasione, vincere le spaventiadi per riuscire a venire riammessi al corso per spavento. Per poter partecipare entrano nella confraternita OK, la più sfigata della scuola. Dapprima derisi per la loro particolarità, i membri dell’Ok non vengono considerati nemmeno, dopo aver superato qualche prova però acquistano fiducia in loro stessi, soprattutto grazie a Mike che infonde coraggio e mostra la sua passione per questo mestiere. Mike e Sulley dopo una serie di peripezie a causa delle quali rischiano di non poter più tornare nel loro mondo, capiscono di non poter lavorare lontani e così insieme si diplomeranno e lavoreranno alla Monster’s University.

Il trailer di Monsters university



