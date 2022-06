Monza, calendario Serie A 2022-2023/ Partite, quando Monza-Milan?

QUAL È IL CALENDARIO SERIE A 2022-2023 DEL MONZA?

Come si formerà per il Monza il calendario Serie A 2022-2023? I brianzoli rappresentano la grande novità di questa stagione, per la prima volta il Monza sarà ai nastri di partenza della massima serie dopo tanti tentativi andati a vuoto nel corso della storia del club. L’ultimo una stagione fa, con la promozione diretta perduta al fotofinish contro la Salernitana e poi la beffa subita nella semifinale play off contro il Cittadella. Quest’anno il film si è ripetuto nella regular season, col sorpasso subito al secondo posto all’ultima giornata dalla Cremonese, ma non nei play off.

Calciomercato Monza news/ Tutto su Pinamonti, attesa per Acerbi

Il Monza si è infatti guadagnato il salto in Serie A battendo il Pisa nel doppio confronto finale, dopo la semifinale vinta contro il Brescia. Sarà dunque il ritorno del duo Berlusconi-Galliani che, dopo 31 stagioni e 29 titoli nazionali e internazionali al Milan tra il 1986 e il 2017, rilanciando un sodalizio tra i più vincenti della storia del calcio in un club acquisito in Serie C e portato nel giro di quattro stagioni nella massima serie, dove mai era riuscito a spingersi nel corso della sua storia.

Calciomercato Monza news/ Candreva vicino, spunta anche Vida. Sfida al Toro per Sensi

MONZA, CALENDARIO SERIE A 2022-2023: LE PARTITE ATTESE

Nel calendario Serie A 2022-2023 per il Monza c’è già una certezza: l’esordio sarà in casa, come spiegato già qualche giorno fa in un’intervista dall’amministratore delegato Adriano Galliani: “Essendoci il GP d’Italia il week end dell’11 settembre noi giocheremo in casa la prima, la terza e la quinta di campionato. La serie A ci troverà pronti”. Dunque partenza nel rinnovato U-Power Stadium, il vecchio Brianteo di Monza che è stato progressivamente ampliato e rinnovato dalla proprietà del club e che per la Serie A riaprirà anche la tribuna Est, così da portare la capienza dagli attuali 9.999 posti a sedere a 16.000 mila spettatori.

Calciomercato Monza news/ Chiusura vicina per Carboni, poi assalto a Pessina

Per quanto riguarda le partite più attese in questo nuovo campionato, detto dell’esordio in casa, è chiaro che per il Monza ci sarà il fascino di affrontare trasferte come quelle all’Olimpico di Roma o al “Maradona” di Napoli. Ma un occhio di riguardo sarà posto ai quattro derby lombardi contro Milan, Inter, Atalanta e Cremonese. In particolare le sfide con le milanesi, considerando la distanza irrisoria tra Monza e il capoluogo lombardo, potranno essere vissuti come veri e propri piccoli derby che coinvolgeranno tutta la città e buona parte dell’hinterland milanese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA