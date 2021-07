MONZA, CALENDARIO SERIE B 2021-2022/ 1^ giornata, partite: subito a Reggio Calabria

CALENDARIO SERIE B DEL MONZA: ECCO LE GIORNATE

Il Monza conosce finalmente il calendario di Serie B 2021-2022: l’estrazione delle 38 giornate che era in programma a Ferrara è finalmente avvenuta. Sarà Reggina Monza la prima giornata per la formazione brianzola, che nel weekend del 20-21-22 agosto se la vedrà al Granillo contro una squadra tosta, aprendo in trasferta; poi avremo la partita casalinga contro la Cremonese, quindi ecco la trasferta sul campo della Spal. Andiamo però a vedere alcune delle giornate “sensibili” nel calendario del Monza per la Serie B 2021-2022: alla quarta giornata sfida alla neopromossa Ternana, poi il sentito match dell’Arena Garibaldi contro il Pisa che arriverà subito dopo, alla settima giornata la trasferta sul campo del Lecce mentre all’ottava avremo un altro match fuori casa, contro l’ambizioso Parma che è tra le favorite per la promozione diretta. La chiusura per il girone di andata nel calendario di Serie B sarà contro il Benevento al Vigorito e ancora in casa contro il Perugia: sfide sicuramente ostiche, che pensando già all’ottica del ritorno potrebbero essere particolarmente dure e determinanti… (agg. di Claudio Franceschini)

Calendari di Serie B: debutto a Reggio Calabria!

Ecco tutte le gare del Monza!!🔍🗓⚪️🔴 @Lega_B 👇https://t.co/LaQqcb8KR8 pic.twitter.com/ZEkaTWn2aM — AC Monza (@ACMonza) July 24, 2021

OGGI SCOPRIREMO IL CALENDARIO SERIE B DEL MONZA

Il Monza è pronto a scoprire il calendario di Serie B 2021-2022. Oggi, dalle 19, il sorteggio stabilirà quali saranno le 38 partite che la squadra lombarda dovrà affrontare. Guidata quest’anno da Giovanni Stroppa, l’anno scorso il Monza sotto la gestione di Christian Brocchi aveva pareggiato 0-0 nella prima giornata contro la Spal per poi finire il campionato al terzo posto, perdendo la semifinale play-off contro il Cittadella.

Prima di iniziare il campionato i biancorossi avranno un incontro di prestigio nel proprio stadio: nel trofeo Luigi Berlusconi, gara amichevole che ha rappresentato dal 1991 un grande classico del calcio estivo italiano, affronteranno il 31 luglio la Juventus. Il Monza subentra all’AC Milan nell’organizzazione del Trofeo dedicato alla memoria del padre dei presidenti Silvio e Paolo Berlusconi. Il Monza per questa stagione ha rinforzato la difesa con il sesto nuovo acquisto dell’estate: in biancorosso è arrivato il duttile esterno destro Pedro Pereira. Il portoghese viene dal Benfica a titolo temporaneo annuale, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

PRIMA GIORNATA E PARTITE DEL MONZA: IL NUOVO CALENDARIO SERIE B

Il Monza dunque è pronto a scoprire il proprio calendario di Serie B 2021-2022: per i brianzoli questo dovrà essere l’anno del riscatto. Nello scorso campionato la squadra brianzola era neopromossa, ma con grandi disponibilità economiche: ha costruito uno squadrone che però ha faticato a trovare continuità, mancando la promozione diretta per la quale è comunque stata in corsa fino all’ultima giornata. Ai playoff aveva fattore campo a favore nei confronti del Cittadella, ma al Tombolato ha perso incredibilmente 3-0: il ritorno all’U-Power Stadium è stato segnato dal grande tentativo di rimonta, ma il Monza ha vinto “solo” 2-0 e così i veneti hanno ottenuto il pass verso la finale. Il risultato del Monza è stato visto come una delusione, ma è anche vero che la squadra in termini generali si è ben comportata; adesso però tutti la aspettano al varco, e dunque sarà interessante scoprire come inizierà il suo cammino nel calendario Serie B 2021-2022.

I criteri utilizzati per la composizione del calendario sono i seguenti: negli ultimi quattro turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra; in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l’altro in trasferta; le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2021/2022; per l’ultimo turno (38ª), le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nell’ultimo turno di Serie B 2021/2022.

