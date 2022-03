Moon Knight, oggi su Disney+ la nuova serie tv Marvel/ Oscar Isaac il protagonista

Esce oggi, 30 marzo 2022, il primo episodio di Moon Knight, l’attesissima serie tv targata Marvel esclusiva Disney+. Con un cast d’eccezione formato da Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy, la serie tv sarà sviluppata in sei diversi episodi, ognuno in uscita ad una settimana di distanza dall’altro, e che si chiuderà il prossimo 4 maggio, in occasione dello Stars Wars Day. Protagonista di Moon Knight sarò Steven Grant (Oscar Isaac), un uomo semplice, che conduce una vita normale, ma che ad un certo punto inizia ad essere perseguitato da vuoti di memoria e da ricordi provenienti da una vita diversa dalla sua.

Steven scopre così di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con Marc Spector, ex mercenario nonché la versione terrena di Khonshu, il dio egizio della luna e della vendetta. Inizierà una nuova vita per Steven, da gestire assieme a Marc, e che lo porterà ad affrontare una serie di pericoli e battaglie fra le potenti divinità egiziane. “Siamo affascinati dalla storia egiziana e la rispettiamo molto – ha commentato Kevin Feige, il produttore esecutivo della serie, parole riportate da Hdblog.it – come tutto il resto del mondo. Quindi è stato davvero entusiasmante raccontare le origini di Moon Knight, legate all’egittologia, fondendole con un’avventura intorno al mondo ricca di intensità e mistero. I temi coraggiosi e dark di Moon Knight e l’esplorazione di questo personaggio unico nel suo genere offrono una nuova dimensione alle storie dell’Universo Cinematografico Marvel”.

MOON KNIGHT ESCE OGGI: UN CAST D’ECCEZIONE

Nel cast oltre ad Oscar Isaac, già visto in Poe Dameron nell’ultima trilogia di Star Wars, troviamo anche Ethan Hawke nel ruolo di Arthur Harrow, quindi May Calamawy nel ruolo di Layla El-Faouly. Mohamed Diab. I due registi sono invece Justin Benson & Aaron Moorhead, mentre Jeremy Slater è il capo sceneggiatore.

Moon Knight compare per la prima volta nel 1975 sulla pagine del 32esimo numero del umetto Marvel “Werewolf by Night”, e le avventure di Marc e Steven non hanno nulla a che vedere con gli ultimi film della Marvel, così come invece avvenuto con le altre serie tv leggasi Lok, WandaVision e Falcon e Winter Soldier. Vi lasciamo il link a Disney+ e se invece voleste farvi una cultura su Moon Kngith prima di guardare la serie tv, qui troverete praticamente tutti i fumetti e tutte le avventure uscite fino ad oggi con protagonista questo “nuovo” supereroe a firma Marvel

