Moonlight/ Su Rai 3 il film con Mahershala Ali e Naomie Harris (oggi, 11 luglio)

Moonlight andrà in onda in prima visione tv su Rai 3 nella prima serata di giovedì 11 luglio, alle ore 21.20. Si tratta di un film drammatico del 2016 diretto da Barry Jenkins ed interpretato da Mahershala Ali, Trevante Rhodes, Ashton Sanders e Naomie Harris. Il film è stato un grandissimo successo di critica ed ha ottenuto numerosissimi premi e riconoscimenti. Anche a causa dell’argomento molto difficile, il film è stato un flop commerciale. Sicuramente il film è molto interessante sotto diversi punti di vista con un cast importante. La trama fa capire come sia prettamente dedicato a un pubblico maggiormente adulto.

Moonlight, la trama del film

Moonlight è suddiviso in 3 episodi staccati fra loro, che narrano momenti diversi della vita di Chiron (Mahershala Ali). Da bambino Chiron vive con la madre Paula (Naomie Harris) a Liberty City. La donna si prostituisce e spende tutto quello che guadagna in droga. Chiron, che tutti chiamano il Piccolo, vive allo sbando e vittima dei bulli finchè non incontra uno spacciatore, Juan (Mahershala Ali) che, a suo modo, dona un po’ di stabilità alla sua vita facendogli da figura paterna. Ben presto il Piccolo finisce per trascorrere più tempo a casa di Juan e della sua fidanzata Teresa (Janelle Monae) piuttosto che con sua madre. Passano gli anni. La situazione di Chiron non è migliorata: la madre continua a prostituirsi e a drogarsi e lui trova un po’ di pace solo a casa di Teresa, vedova di Juan che nel frattempo è morto. Chiron continua a frequentare la scuola, dove conosce Kevin (Jharrel Jerome), che ben presto diventa il suo migliore amico. Quando si tratta di difendere Chiron dai bulli però Kevin preferisce schierarsi con i più forti e lasciare che l’amico venga picchiato. Nonostante questo, quando i due si rivedono la sera stessa, si rendono conto di essere reciprocamente innamorati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA