Morata al Barcellona?/ Calciomercato, i blaugrana vogliono lo spagnolo della Juventus

CALCIOMERCATO NEWS: MORATA AL BARCELLONA, LA SITUAZIONE

La Juventus ha il suo bel da fare in questa sessione di calciomercato invernale se si pensa anche al possibile approdo di Alvaro Morata al Barcellona. I blaugrana hanno messo nel mirino l’attaccante spagnolo da diverse settimane durante le quali hanno provato a strapparlo ai bianconeri portandolo via da Torino, dove si trova in prestito fino a giugno dall’Atletico di Madrid. Per riscattarlo la Juve dovrebbe versare ai biancorossi ben 35 milioni di euro a giugno.

L’imminente ufficialità dell’acquisto di Dusan Vlahovic, in partenza dalla Fiorentina, potrebbe convincere la Vecchia Signora a privarsi di Morata per il prossimo futuro, lasciando quindi il Barça libero di provare ad aggiudicarselo in queste ultime ore della finestra di trattative. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, al momento i catalani devono ancora trovare l’intesa con la società di Madrid.

CALCIOMERCATO NEWS: TENTATIVO PER MORATA AL BARCELLONA

Le chances di vedere Alvaro Morata al Barcellona in questi giorni di calciomercato non sono affatto da scartare. Come spiega La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri l’agente dell’attaccante, il procuratore Juanma Lopez, si sarebbe recato presto la sede dell’Atletico Madrid per parlare del futuro del suo assistito alla Juventus. Le indiscrezioni più recenti riportano inoltre che lo stesso presidente dei blaugrana Laporta sarebbe in volo verso la capitale spagnola per trovare l’intesa con i Colchoneros.

