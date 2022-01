CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Arsenal sempre su Arthur, prestito per Kaio Jorge

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ARSENAL ANCORA SU ARTHUR

La finestra di calciomercato sembra non finire più e la Juventus continua a cercare di sistemare l’organico attraverso qualche movimento in entrata ed in uscita. Una delle voci più gettonate in orbita bianconera in questo gennaio di trattative è stata quella riguardante il possibile trasferimento di Arthur Melo all’Arsenal e le indiscrezioni più recenti rivelano che questa pista sarebbe ancora percorribile.

Il ventcinquenne avrebbe già da tempo trovato l’accordo con i Gunners ed a Torino non viene considerato come un titolare inamovibile sebbene non esistano nemmeno altri calciatori con le sue caratteristiche nella rosa a disposizione di mister Allegri. Dopo l’interesse manifestato dal Siviglia dunque, per Arthur le possibilità sono due: cercare di andare subito all’Arsenal, a cui è stato chiesto un prestito di 18 mesi con riscatto fissato a 40 milioni di euro, o rimanere in Piemonte e giocarsi le sue carte per ottenere pure una chiamata in Nazionale in vista del Mondiale in Qatar.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

Il nome di Arthur non è l’unico ad essere dato in partenza dalla Juventus in questi frenetici giorni di calciomercato invernale. Un altro calciatore che dovrebbe lasciare La Vecchia Signora è Kaio Jorge, rimasto ai margini della squadra dal suo arrivo dal Santos. Al fine di trovare maggior spazio per giocare, come spiega calciomercato.com, il brasiliano dovrebbe trasferirsi in prestito fino a giugno alla Salernitana.

