Morata al Barcellona?/ Calciomercato, Laporta: “Siamo tornati, tutto è possibile”

Il calciomercato invernale è cominciato ufficialmente in questo primo lunedì dell’anno ed in queste ore continua a rimbalzare la voce riguardante il possibile approdo di Alvaro Morata al Barcellona. La Juventus è ben attenta all’evolversi di questa situazione con la consapevolezza di dover cercare un nuovo attaccante non soltanto in caso di partenza dello spagnolo ma adesso emergono ulteriori indizi in merito al possibile addio del centravanti alla Juventus. In occasione della presentazione del nuovo acquisto Ferran Torres infatti, il presidente dei blaugrana Joan Laporta ha alimentato i rumors riguardanti l’interesse del suo club per Haaland del Borussia Dortmund e per Morata appunto.

Il numero uno dei catalani, come riporta Sky Sport, ha spiegato: “Il Barcellona è tornato. Tutti devono prepararsi perché siamo tornati forti sul mercato e lavoreremo per costruire un top team. Tutto è possibile se si fanno le cose per bene. E sono sicuro che le faremo. I grandi giocatori tengono sempre in considerazione la possibilità di venire da noi.” In estate infatti erano stati tanti i calciatori che avevano dovuto trovarsi una nuova sistemazione, basti pensare al mancato rinnovo di Lionel Messi.

CALCIOMERCATO NEWS: MORATA AL BARCELLONA E’ POSSIBILE

Le chances di vedere Alvaro Morata al Barcellona entro la fine di questo gennaio di calciomercato non sono quindi poche e potrebbero aumentare nel corso delle prossime settimane. Sicuramente mister Allegri non vorrebbe certo perdere un elemento così importante e difficile da rimpiazzare a metà stagione ma intanto i suoi dirigenti stanno lavorando per sfoltire ulteriormente la rosa, magari lasciando partire quegli elementi che non hanno offerto le garanzie sperate.

