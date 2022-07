MORBIUS/ Jared Leto nei panni del nuovo antieroe dell’Universo Marvel

Dopo il passaggio nelle sale, Morbius di Daniel Espinosa è finalmente disponibile in home video. La pellicola è l’adattamento cinematografico dei fumetti Marvel creati da Roy Thomas e Gil Kane con protagonista Morbius, uno degli antagonisti dell’Uomo Ragno, di Blade e di Ghost Rider, qui interpretato da Jared Leto. Il film è disponibile nei formati DVD, Blu-ray, 4K e in una imperdibile Steelbook 4K con Eagle Pictures.

Claretta Petacci, chi era: amante di Benito Mussolini/ Era 29 anni più giovane di lui

SINOSSI – Uno dei più coinvolgenti e conflittuali personaggi Marvel, Michael Morbius, arriva sul grande schermo, interpretato dal premio Oscar Jared Leto, capace di trasformarlo in un enigmatico antieroe. Gravemente malato con una rara malattia ematica e determinato a salvare coloro che soffrono della sua stessa sorte, il Dottor Morbius prova un disperato azzardo. Una forza oscura interiore, che all’inizio appare come un deciso successo, lo trasforma da guaritore a predatore.

Adolf Hitler: chi era, com'è morto e quando/ Come è salito al potere?

Morbius non è privo di difetti, sia chiaro, specialmente in fase di scrittura, ma ha un pregio: intrattenere lo spettatore. Oltre all’ottima rappresentazione di Manhattan, ciò è possibile grazie alle interpretazioni dei protagonisti: dal solito Jared Leto a Matt Smith, passando per Adria Arjona e Jared Harris. Regia adatta al genere, fotografia di Oliver Wood molto interessante.

Morbius è disponibile nei formati DVD, Blu-ray, 4K e in Steelbook 4K con tantissimi contenuti extra e una card lenticolare da collezione presente in tutte le edizioni. In particolare, l’edizione DVD conterrà come extra gli approfondimenti “Definizione dell’anti eroe”, “Il buono, il brutto, il cattivo” e “Supporting Cast”, mentre in quelle Blu-ray e 4K saranno disponibili “Errori sul set”, “Luci, camera, azione”, “Definizione dell’antieroe”, “Il buono, il brutto, il cattivo”, “Supporting Cast”, “Durante il lavoro di stunt”, “Easter Egg notturni” e “Da umano a vampiro” e “Effetti visivi”.

Carla Signoris: "Il primo bacio con Maurizio Crozza? Un trauma"/ "A Sanremo 2013..."

Morbius di Daniel Espinosa è disponibile nei formati DVD, Blu-ray, 4K e in una imperdibile Steelbook 4K con Eagle Pictures

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA