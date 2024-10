Morena Farfante: cos’è successo con Mario Cusitore dopo la notte insieme a Uomini e Donne

Morena Farfante, nuova dama del trono over di Uomini e Donne, sta vivendo un momento particolare della sua frequentazione con Mario Cusitore. La dama, dopo essere stata delusa dalla scelta del 45enne napoletano di baciare e dormire con Margherita, era tornata sui propri passi. Nelle scorse puntate, infatti, aveva raccontato di averci pensato e di non volersi precludere la possibilità di conoscere Mario solo per la sua scelta di uscire con un’altra donna. Tra Mario e Morena, tuttavia, non c’è stata solo una cena, ma anche un dopo cena di cui ha spifferato tutto Mario in studio.

Dopo l’incontro intimo in auto al termine di una serata in discoteca, Mario, nel corso di una discussione con Morena, in studio, non solo ha svelato di aver avuto un incontro intimo con Morena, ma ha anche spifferato dettagli intimi che Morena non avrebbe mai voluto raccontare.

Morena farfante e Mario Cusitore: nuovo confronto a Uomini e Donne

Nuovo confronto tra Morena Farfante e Mario Cusitore nel corso della puntata di Uomini e Donne del 21 ottobre 2024. Dopo aver saputo della scelta di riprendere la frequentazione con Margherita con cui sembrava che la storia fosse chiusa, Morena Farfante ammette di essere stata delusa da Mario e dal suo atteggiamento.

La dama, infatti, spiega che non si aspettava un simile atteggiamento di Mario e che per privacy avrebbe evitato di raccontare anche dettagli molto intimi della loro notte d’amore. Morena, molto infastidita, non nasconde la delusione non solo per l’atteggiamento di Mario, ma anche per la fine della frequentazione. La dama, infatti, profondamente ferita, non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi e riprendere la frequentazione con lui. Nonostante l’interesse, dunque, Morena mette un punto sul suo rapporto con Mario.