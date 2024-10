Margherita Aiello, dietrofront su Mario Cusitore a Uomini e Donne

Margherita Aiello torna al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata in onda oggi, lunedì 21 ottobre 2024, per un nuovo confronto con Mario Cusitore. Il cavaliere napoletano, da quando ha deciso di mettersi in gioco nel parterre del trono over, ha cominciato a conoscere Margherita, Morena Farfante e Maura Vitale che ha poi lasciato la trasmissione non sentendo da parte di Mario il suo stesso interesse. Il 45enne napoletano si sta così concentrando su Margherita e Morena non rinunciando ad una conoscenza più approfondita.

Dopo aver scoperto che Mario aveva baciato e aveva dormito con Margherita, Morena aveva fatto un passo indietro per poi cambiare nuovamente sulla propria decisione al punto da essere uscita con il 45enne napoletano e aver avuto un incontro intimo con lui. Di fronte a tale scoperta, Margherita aveva chiuso la frequentazione, ma nella puntata di Uomini e Donne odierna c’è un nuovo colpo di scena,

Margherita Aiello e Mario Cusitore: nuovo capitolo a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 21 ottobre 2024, Margherita torna ad accomodarsi al centro dello studio accanto a Morena farfante e di fronte a Mario Cusitore. Margherita, così, racconta di aver cambiato idea sulla frequentazione con Mario e di aver deciso di dare una possibilità a se stessa e a Mario, l’unico cavaliere per cui prova un reale interesse.

Al centro dello studio, così, la dama racconta di averlo ricontattato e di averlo sentito al telefono. I due, così, hanno trovato un punto di incontro decidendo di darsi una seconda possibilità. I due, così, spiegano di aver ricominciato a frequentarsi. Nessuna esclusiva, tuttavia, tra Mario e Margherita con il cavaliere napoletano che non chiude le porte a Morena, ma anche ad altre donne.

