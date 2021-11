Morena Firpo e Yari, compagna e figlio Sergio Muniz/ Innamorati ad uno “Yoga Day”

Morena Firpo e Yari sono la compagna e il figlio del celebre attore Sergio Muniz. L’uomo ha conosciuto la sua dolce metà ad un incontro di yoga, qualche anno fa, una passione comune e alimentata nel tempo. “Siamo andati ad uno yoga day, dove ci sono lezioni aperte, nelle valle del Levante dove io adesso vivo”.

“Ho conosciuto la mia compagna lì, è stata una cosa abbastanza veloce, anche se io ero uscito da non tantissimo dalla separazione che poi è diventato un divorzio”, aveva raccontato Sergio Muniz in una recente intervista rilasciata a Domenica Live. Proprio in quell’occasione aveva detto che “all’amore non comanda” e che “quando arriva arriva”. Oggi Sergio Muniz e Morena Firpo sono una coppia stabile e i due sono diventati genitori di Yari.

Sergio Muniz e la bellissima dedica al figlio Yari

Il prossimo gennaio, il piccolo Yari compirà un anno. Sergio Muniz è innamoratissimo del frutto d’amore della sua storia con Morena, lo aveva dimostrato nel giorno della sua nascita con una toccante e profonda dedica tratta da una poesia straordinaria del Premio Nobel, José Saramago. “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio”.

“Essere madre o padre e il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ad ogni tipo di dolore, principalmente dell’incertezza di agire nel modo corretto e della paura di perdere qualcosa di così tanto amato”. Una dedica bellissima che naturalmente riscosse cuoricini e messaggi da parte dei fan, che ancora oggi continuano a seguire la quotidianità social della coppia con grande attenzione e affetto.

