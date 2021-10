Morgan “a tempo” a Ballando con le stelle 2021?/ Spunta la clamorosa indiscrezione

Il countdown per Ballando con le stelle 2021 è ufficialmente partito. La nuova edizione dello show del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci prenderà il via sabato 16 ottobre. Tra i concorrenti più attesi c’è sicuramente Morgan che è pronto a scendere in pista dimostrando di avere anche un talento ballerino oltre a quello musicale. Intorno alla partecipazione di Morgan a Ballando con le stelle continuano a circolare rumors e indiscrezioni. Inizialmente sembrava che la partecipazione di Morgan a Ballando fosse saltata. Poi il dietrofront e la conferma di Castoldi tra i concorrenti. Nelle scorse ore, però, è spuntata un’altra indiscrezione.

Morgan contro Manuel Agnelli/ "Mi pare in stato confusionale e disinformato"

Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo nella rubrica Ah Saperlo del settimanale Oggi nel numero in edicola, la partecipazione di Morgan a Ballando con le stelle 2021 potrebbe essere a tempo determinato.

Morgan a Ballando con le stelle 2021: l’indiscrezione di Alberto Dandolo

“Nelle scorse settimane era girata la voce che Morgan non avrebbe più partecipato in qualità di concorrente alla prossima edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Il motivo? La richiesta di un cachet molto alto e non in linea con i costi del programma. Alla fine tutto è rientrato e il cantante parteciperà” – scrive Alberto Dandolo su Oggi. “Si sussurra però che la sua sarà una partecipazione a tempo e che in realtà abbia firmato per sole tre puntate. Sarà vero? ah saperlo…”, aggiunge Dandolo.

Morgan: Ballando con le stelle 2021 a rischio?/ Divergenze sul contratto

L’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi sarà davvero così? In attesa di scoprirlo, sale l’attesa per l’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle il cui cast ha già scatenato la curiosità dei fan.

LEGGI ANCHE:

Morgan: "X Factor programma senza p*lle!"/ "Fedez? Musica non è il suo campo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA