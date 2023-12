Morgan assolto dall’accusa di frode fiscale/ Milano, Corte d’appello conferma la sentenza di primo grado

Almeno una buona notizia per Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi. L’artista è stato assolto con formula piena dall’accusa di frode fiscale. Lo ha annunciato lo stesso Morgan nella sua chat creata con i giornalisti, spiegando che la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del tribunale di Monza, che aveva assolto l’ex Bluvertigo dal reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. «Ringrazio gli avvocati Leonardo Cammarata, Rossella Gallo, Alessandro Ingrassia, Lidia Lo Giudice per il risultato ottenuto dal loro impegno», il commento di Morgan, che dopo la bufera relativa all’esclusione da X Factor, aveva un altro problema ancora da affrontare, questa volta con la legge.

La vicenda si è conclusa per Morgan con l’assoluzione con formula piena. Una “vittoria” in un momento movimentato per l’artista, silurato dal talent di Sky dopo una puntata di scontri, accuse e battute al vetriolo. Una vicenda che non si può definire ancora chiusa, visto che insieme a Fedez ha portato avanti la “telenovela”.

LE ULTIME INDISCREZIONI SUL CASO MORGAN X FACTOR

Nel frattempo, emergono nuove indiscrezioni proprio riguardo la saga Morgan X Factor. L’artista era stato accusato di «comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti». Invece, l’influencer gossipara Deianira Marzano ha svelato alcune indiscrezioni, citando il messaggio di una testimone che preferisce l’anonimato, che va preso con le pinze. «Morgan è stato cacciato per ciò che è successo dietro le quinte, ne ha parlato anche Fedez. Mentre Francesca Michielin – ricorderete tutti che il Castoldi l’aveva invitata ad andare nei camerini da Ivan Graziani, dopo la gaffe clamorosa a riguardo – si stava truccando lui le ha lanciato addosso un paravento, colpendo anche il truccatore, amico di una mia amica…», l’indiscrezione riportata da Deianira Marzano e rilanciata da Mow.











