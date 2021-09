Morgan attacca Andrea Scanzi: “Professionista dell’insulto”/ “É una persona cattiva”

Morgan contro Andrea Scanzi. Negli scorsi giorni, Marco Castoldi ha chiesto di cambiare il nome sulla lapide di Franco Battiato causando la reazione di Scanzi. “Hai sentenziato che ti piace ancor meno che il nome scritto sulla lapide sia Francesco e non Franco. Ti stupisci pure che fosse quello il suo vero nome: non lo sapevi. E anche questo è avvilente, perché essere stati amici di Battiato senza sapere come si chiamasse è notevole. Lo sapevano anche i muri e fu Gaber, suo grande amico, a consigliargli a inizio carriera di firmarsi Franco, perché funzionava di più rispetto a Francesco”, sono state le parole di Andrea Scanzi.

La replica di Morgan non si è fatta attendere. Dopo aver chiesto un chiarimento, Marco Castoldi, su Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto scrivendo un lungo post in cui parla di Andrea Scanzi.

Morgan e Andrea Scanzi: botta e risposta social

Con la foto di una lapide, Morgan si scaglia contro Andrea Scanzi. “Vedete, l’errore che fate voi è di pensare che questo pseudo giornalaio abbia bisogno di fare polemica o attaccare gli altri, disprezzare musica ecc…, per fare followers, o per avere visibilità” – comincia così l’invettiva di Morgan contro Andrea Scanzi. “Non avete capito che è esattamente il contrario, lui non fa polemica per fare followers, lui ha followers perché è così. Lui è una persona cattiva, punto“, aggiunge.

“L’argomento della visibilità è sbagliatissimo, così come è sbagliato farlo a me o a chiunque altro. Siamo dei professionisti – io della musica, lui dell’insulto – ma non facciamo ciò che facciamo per avere followers”, conclude.



