Morgan choc: “qualcuno mi vuole fare male”/ “La mia sfortuna? La sincerità”

Morgan ospite della trentaduesima puntata di “Domenica In“, lo show condotto da Mara Venier dagli studi televisivi di Roma. Il cantante appare completamente diverso dalla sua ultima apparizione televisiva visto che si presenta con un look rinnovato: una lunga barba bianca e anche i capelli sono cresciuti. Il cantante però ci tiene subito a precisare: “la barba è naturale per la quarantena, non è pensata, come il ciuffo non è mai stato pensato. Sono uno molto naturale”. Il cantante raccontandosi alla Venier sottolinea come questa quarantena l’abbia fatto invecchiare di dieci anni, ma a sorpresa racconta un retroscena davvero inaspettato. “Qualcuno mi vuole fare male, quando si è sinceri esce fuori un delirio, tutta la mia sfortuna deriva dalla mia sincerità” confessa Morgan alla Venier.

Morgan in quarantena: “ho trasformato il dolore in parole”

Le parole di Morgan sono davvero sconcertanti e inaspettate. Il cantautore di “Altrove”, infatti, confessa a Mara Venier durante il collegamento a Domenica In dalla sua nuova casa di Milano di essere preoccupato. Senza troppi giri di parole, l’ex marito di Asia Argento rivela: “qualcuno mi vuole fare male, quando si è sinceri esce fuori un delirio”. Secondo il cantante, infatti, tutti i suoi problemi sono strettamente legati al suo essere sincero sempre. “Tutta la mia sfortuna deriva dalla mia sincerità” – dice il cantante che torna poi a parlare della diatriba con Bugo scoppiata durante il Festival di Sanremo 2020: “su Bugo ormai ci sono denunce, avvocati e tribunali. Sono ca**ate”. Ma non finisce qui visto che il cantante parla della sua quarantena forzata e di come sta trascorrendo queste giornate di isolamento: “ho scritto tante canzoni, ho trasformato il dolore in parole, e quello rimarrà per sempre”. Sul finale poi parla di abbandono e dei suoi figli soffermandosi sull’ultima creatura: Maria Eco, la piccola nata dalla storia d’amore con la fidanzata Alessandra: “mi aspetto di essere il padre che meritano, di essere la persona che io merito di essere, sono stato messo al mondo per questa missione nella vita”.



