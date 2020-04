Morgan come Alessandro Meluzzi?/ Foto, il web ironizza: “prima e dopo la cura!”

Pubblicità

Morgan torna in tv ospite della puntata di “Domenica In”, il talk campione d’ascolti condotto da Mara Venier su Raiuno. Il cantante di “Altrove” è in collegamento dal salone della sua nuova casa di Milano e si presenza con un look completamente rinnovato. La Venier, infatti, lo nota subito e domanda cosa sia successo con il cantante che replica: “la barba è naturale per la quarantena, non è pensata, come il ciuffo non è mai stato pensato. Sono uno molto naturale”. Non solo, per sua stessa ammissione poco dopo Morgan dice: “sono invecchiato di 10 anni, questa quarantena per me è una vera tragedia”. Il nuovo look di Morgan diventa immediatamente virale sui social dove in molti notano una somiglianza con Alessandro Meluzzi e sul web viene paragonato ad Alessandro Meluzzi, lo psichiatra, criminologo, saggista ed accademico spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso.

Pubblicità

Morgan come Alessandro Meluzzi: sul web impazza il paragone

Morgan come Alessandro Meluzzi? Il nuovo look dell’ex marito di Asia Argento è diventato immediata oggetto di meme, foto e gif sui social. C’è poco da fare ogni passaggio televisivo di Marco Castoldi, questo il vero nome del cantante, diventa oggetto di discussione, ma anche di polemica per il pubblico dei social. Durante la diretta dell’ultima puntata di Domenica In, in tantissimi hanno notato una certa somiglianza tra il cantautore e Alessandro Meluzzi al punto da associare le loro foto insieme. “Prima e dopo la cura” si legge su Twitter con tanto di foto di Morgan e Meluzzi uno accanto all’altro. Non solo, c’è anche chi ironizza scrivendo: “Prima e dopo la quarantena? O quando compri on line Vs quando ti arriva a casa?” a conferma che l’associazione tra i due è plausibile visto che entrambi hanno un look molto simile: capelli lunghi bianchi e barba incolta. Chissà come reagirà il cantante a questa associazione davvero sorprendente!

Prima e dopo la cura #domenicain 😂😂😂✈️✈️✈️ https://t.co/19J3ZBZlWf — Perle di un pirla (@leperledi1pirla) April 26, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA