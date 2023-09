Morgan, “congelato” il nuovo programma StraMorgan dopo la lite al concerto/ La difesa di Vittorio Sgarbi

Morgan, dallo scontro con il pubblico ad un concerto alle possibili ripercussioni

Con la presenza costante dei social nella quotidianità di ognuno è praticamente impossibile perdersi le nuove querelle e le curiosità più dibattute del momento. Per diversi giorni ha tenuto banco il veemente sfogo di Morgan durante un concerto in Sicilia; il musicista e cantautore si è ritrovato bersagliato da alcuni spettatori. Ovviamente, non si è lasciato scivolare addosso le critiche e gli insulti partendo al contrattacco; neanche a dirlo, i video del diverbio sono diventati in poche ore letteralmente virali sul web.

Lo sfogo di Morgan durante il concerto ha dato adito a dibattiti e discussioni su chi avesse ragione, e chi torto. In particolare, molti hanno avuto da ridire su alcune uscite molto pesanti del cantautore; reo di aver pronunciato una frase oltraggiosa ai danni della comunità LGBTQ+. Prontamente sono arrivate le scuse dell’artista, che ha sottolineato come tutto si possa dire di lui, tranne che sia una persona omofoba e avvezza alle discriminazioni.

Il primo campanello di allarme dopo la diatriba di Morgan nel bel mezzo di un suo concerto è stato l’aspetto professionale. Molti sui social hanno iniziato ad interrogarsi sul futuro dei suoi prossimi impegni professionali e su eventuali prese di posizione da parte delle reti in questione. Sul fronte X Factor ad oggi la sua presenza sembra essere confermata ma – come riporta il settimanale Oggi – non sembra valere lo stesso discorso per quanto riguarda StraMorgan; programma che dovrebbe andare in onda su Rai 2.

Il nuovo format di Morgan – stando a quanto riporta il settimanale – sarebbe stato momentaneamente congelato dopo le ultime querelle che hanno visto protagonista il cantautore. Al suo fianco, data la situazione, si è schierato un suo grande amico nonché personaggio illustre del panorama televisivo: Vittorio Sgarbi. Quest’ultimo, attraverso i suoi canali social e non solo, starebbe smuovendo mari e monti pur di difendere il collega spingendo verso la conferma del suo nuovo programma, StraMorgan.











