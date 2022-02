Morgan contro Fantasanremo/ “Mi pare una stronzat*: era meglio Dante”

Dopo aver criticato aspramente Amadeus nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2022, Morgan si scaglia contro il Fantasanremo. La nuova tendenza esplosa sui social è arrivata direttamente sul palco dell’Ariston, con diversi artisti in gara pronti a “fornire” bonus ai giocatori compiendo alcuni riti del caso: dal saluto all’orchestra al “cinque” ad Amadeus, passando per il saluto a “zia Mara”, ovvero Mara Venier.

Morgan vs Amadeus "Dominazione tirannica"/ "Sanremo? Farò tornare musica in Italia"

Da Sangiovanni ad Aka7even, passando per Gianni Morandi e il duo Highsnob-Hu: tanti cantanti hanno deciso di portare sul palco del Festival questa nuova moda, un gesto che non piace granchè a Morgan. Netto il giudizio del leader dei Bluvertigo ai microfoni di Adnkronos: «Ma perché un artista, anche di valore come Dargen D’Amico, dovrebbe esclamare un ‘Ciao, zia Mara!’ piuttosto che ‘Ciao, zio Pino!’ durante l’esecuzione del suo brano? O gridarlo all’inizio o alla fine come fatto da altri? Francamente, mi pare una stronzata!».

Morgan: "David Bowie grande uomo"/ "Artista simbolo della libertà di espressione"

MORGAN CONTRO FANTASANREMO: LA SUA CONTROPROPOSTA

Il Fantasanremo è diventato un Festival nel Festival e sta infiammando il web, alla ricerca di curiosità e azioni da parte degli artisti in gara. Morgan è tutt’altro che d’accordo con questa tendenza e per questo motivo, nel corso dell’intervista rilasciata all’agenzia di stampa, ha lanciato una controproposta: «Se avessero pensato di obbligare a dire un verso della ‘Divina Commedià a testa a tutti i cantanti, in modo che alla fine delle cinque serate si sarebbe arrivati a dire tutto il primo canto dell’Inferno, allora sì che avrebbe avuto un senso!». Morgan ha poi aggiunto sulla sua idea da contrapporre al Fantasanremo: «Usciva Gianni Morandi e diceva ‘nel mezzo del cammin di nostra vita…’, poi usciva la Rettore e diceva ‘mi ritrovai per una selva oscura…’ e via così, un metaverso a testa».

LEGGI ANCHE:

CONCERTO EPIFANIA 2022, DIRETTA VIDEO RAI 1/ Napoli, ospiti Morgan, Bennato e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA