Morgan vs Amadeus “Dominazione tirannica”/ “Sanremo? Farò tornare musica in Italia”

Sembra che tra Morgan e il Festival di Sanremo vi sia un conto in sospeso. Il musicista, all’anagrafe Marco Castoldi, è andato all’attacco della kermesse canora, ma per come è stata realizzata. Quindi, nel mirino del co-fondatore dei Bluvertigo finisce il direttore artistico e conduttore Amadeus per le sue scelte. “Prima di morire curerò un’edizione del festival di Sanremo come direttore artistico, e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera Patria“. I

l post su Instagram ha subito infiammato il dibattito, al punto tale da convincere Morgan a fare un passo indietro, cioè a cancellare tale post. Tra lui e Amadeus è innegabile che vi sia della ruggine: risale al 2020 e a quella clamorosa lite con Bugo, poi nel dicembre non accettò l’esclusione dalla successiva edizione e attaccò Amadeus: “Sono stato scartato da chi non ha competenze musicale“. Non è evidentemente cambiato il suo pensiero in questi mesi.

MORGAN VS AMADEUS: “IL MIO FESTIVAL DI SANREMO…”

Così pure nelle scorse ore perché, anche se ha cancellato il post su Instagram, Morgan ne ha pubblicato un altro, meno velenoso, ma che si ricollega comunque a quanto aveva scritto sul Festival di Sanremo 2022. “Tanto per dire come potrebbe essere il ‘mio’ festival di Sanremo. Apertura: Gino Paoli canta ‘Il cielo in una stanza’, arrangiamento originale di Ennio Morricone, orchestra diretta da Nicola Piovani. O, se accettasse, Gian Piero Riverberi, a cui comunque conferirei il premio alla carriera per i capolavori assoluti che ha regalato all’Italia e al mondo“, ha scritto in un nuovo post Morgan.

Se il velenoso post su Instagram è sparito, lo stesso non si può dire per quanto ricada l’account Facebook, dove invece il post al vetriolo compare ancora. Infatti, prosegue in queste ore il dibattito sulle scelte musicali di Amadeus, anche se, ad onor del vero, sono maggiori i complimenti, come dimostra anche il successo che sta riscuotendo anche questa edizione del Festival di Sanremo.





