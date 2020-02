“MORGAN E BUGO, LITE STUDIATA A TAVOLINO”/ Parla Zanicchi, Castoldi mette all’asta…

Mentre Iva Zanicchi sgancia la bomba dicendosi certa che la lite tra Morgan e Bugo sia stata studiata a tavolino (leggete in basso), Bugo, ai microfoni de La Stampa, nega tutto ribadendo di essere ancora turbato dall’accaduto e che se fosse stato tutto finto sarebbe sicuramente un attore da Oscar. Nel frattempo, Morgan ha deciso di mettere all’asta le sue giacche. L’annuncio è arrivato da Barbara D’Urso che, nel corso della puntata del 13 febbraio di Pomeriggio 5, ha spiegato ai telespettatori che la giacca è stata messa in vendita su e-Bay partendo da una base di 250 euro. “Il ricavato sarà devoluto in beneficienza”, racconta la conduttrice. “Come promesso in diretta a Live #noneladurso, Morgan ha messo all’asta la sua giacca. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza da Morgan”, si legge poi nel post pubblicato su Instagram. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

“LA LITE TRA MORGAN E BUGO STUDIATA A TAVOLINO”: PARLA IVA ZANICCHI

Morgan e Bugo hanno finto sul palco del Festival di Sanremo 2020? La lite tra i due artisti che sono stati poi squalificati dalla kermesse musicale hanno preparato tutto a tavolino? A sganciare la bomba è Iva Zanicchi che, ospite della puntata di “Cr4 – La Repubblica delle Donne”, ai microfoni di Piero Chiambretti, ha espresso i propri dubbi sulla veridicità della lite tra Morgan e Bugo che ha animato le ultime due serate della settantesima edizione del Festival. “Non siamo ingenui – ha esordito la Zanicchi spiegando, poi, i propri dubbi – era tutto preparato a tavolino. Morgan è un grande artista, si è risentito per il fatto di essere arrivato tra gli ultimi per tre sere consecutive, neanche i suoi amici musicisti lo hanno votato e questo per lui è stato un affronto”.

IVA ZANICCHI: “MORGAN UN GENIO, IL VERO VINCITORE DEL FESTIVAL”

Iva Zanicchi è convinta che la lite sia stata studiata a tavolino dopo aver visto la reazione del direttore d’orchestra di fronte all’uscita di scena di Bugo. “Per me lo ha fatto senza dire niente a Bugo e poi non sono convinta dal direttore d’orchestra. Come Morgan ha finito di cantare, la musica si è interrotta“, ha spiegato la Zanicchi. Di fronte alle dichiarazioni di Piero Chiambretti che le ricorda che il direttore d’orchestra ha interrotto la musica solo dopo aver visto Bugo lasciare il palco, la Zanicchi sorride. Poi, per dare ulteriore adito alla propria tesi, conclude: “Scusate, sarò maligna ma sono vecchia e posso permettermi queste cose. In ogni caso Morgan è un genio e il vero vincitore del Festival, però non ha avuto rispetto per il pubblico”.



