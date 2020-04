Morgan Freeman/ “Siamo spaventati per le nostre vite. Le persone hanno paura per le proprie finanze””

Pubblicità

La voce di Morgan Freeman è indimenticabile e anche se gli italiani la conoscono grazie al doppiatore Renato Mori, scomparso lo scorso 11 aprile, i fan di tutto il mondo sono rimasti entusiasti dalle sue recenti parole di incoraggiamento. “Il mondo sta attraversando uno dei momenti più difficili che abbia mai visto“, ha detto in una clip condivisa sui social, “siamo spaventati per le nostre vite. Le persone hanno paura per le proprie finanze e, a peggiorare le cose, stiamo affrontando tutto da soli. Stare lontano dai nostri cari è incredibilmente difficile”. L’iconico attore ha poi ricordato un discorso che il suo amico Nelson Mandela gli ha fatto un tempo: “Ciò che conta nella vita non è il fatto che abbiamo vissuto, ma la differenza che facciamo nella vita degli altri”. Per questo Freeman ha invitato tutti i suoi ammiratori di puntare tutto sull’amore, di rimanere a casa, forti e pieni di speranza per il domani. “È il modo più potente per fare la differenza nella vita degli altri.”, ha aggiunto, “Come ha detto Mandela, questo è ciò che conta davvero nella vita“. Clicca qui per guardare il vide di Morgan Freeman.

Morgan Freeman, dalla parte dei bambini

Morgan Freeman ha deciso di schierarsi dalla parte dei bambini e continuare la sua attività solidale con un nuovo progetto. “Leggere un libro al giorno a tuo figlio può cambiare la direzione del suo futuro“, scrive in un post di questi giorni, “Ero un bambino pieno di fantasia e imparare a leggere era come sbloccare un’altra dimensione nella mia mente“. Nel Mississippi, Stato in cui vive, non tutti i bambini però hanno la possibilità di ottere un’istruzione di qualità. Per questo l’attore ha chiesto di contribuire alla raccolta fondi per MELA, il progetto promosso dalla Tallahatchie River Foundation e a favore delle nuove generazioni. Oggi, martedì 28 aprile 2020, Morgan Freeman sarà uno degli ospiti che vedremo a Un giorno nuovo – Andrea Bocelli, il concerto/evento che Rai 1 manderà in onda nella sua prima serata. Da quanto ne sappiamo, nei giorni scorsi l’attore ha raggiunto Panama in occasione dell’apertura del cinema IMAX, dove ha presentato uno dei documentari, dal titolo Panama Canal.

Video, come ha detto Mandela

