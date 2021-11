Morgan lascia Ballando con le stelle?/ Milly Carlucci “trema”, lui rivelazione del programma

Morgan, al secolo Marco Castoldi, torna a far parlare di sé. Recenti rumors mettono in dubbio la sua permanenza a Ballando con le stelle. Sembrerebbe infatti che in cantante avrebbe deciso di appendere le scarpette al chiodo, stanco di calpestare il parquet della sala prove. Il varietà del sabato sera, condotto da Milly Carlucci, perderà davvero uno dei protagonisti più amati di questa edizione? Questo è quanto sostiene l’indiscrezione shock di Roberto Alessi su Novella 2000. “Pare che Morgan si sia già rotto”, scrive il direttore Alessi sul suo giornale. “All’inizio gli piaceva, ma ora pare che il giocattolino l’abbia annoiato. Vero? Falso? Milly Carlucci tocca ferro: lui in tv funziona”, aggiunge.

L’addio di Morgan a Ballando con le stelle è una notizia bomba che fa tremare i fan e la stessa conduttrice. La Carlucci lo ha voluto nel cast a tutti i costi. Sarebbe disposta ora a farselo scappare ora? Tuttavia, la notizia non è stata confermata. L’ultimo post su Instagram di Morgan è una poesia recitata e musicata dal cantante che ha come tema proprio la danza. “La danza è gioia seria / del corpo come impegno / che a un certo punto avanza / e di questa materia / chi più di me è degno / sa illuminare a festa / con arti in sua movenza / fisicamente in testa / al centro della vista / apparsi e tratti in pista”, recita il cantante mostrandosi piuttosto sereno.

Il percorso di Morgan a Ballando con le Stelle 2021 e l’abbandono ad Amici

La notizia dell’abbandono è un fulmine a ciel sereno. Morgan ha dato fino a oggi prova di grande professionalità e impegno all’interno del programma. È sembrato disposto a mettersi in gioco e molto affiatato con la sua insegnante Alessandra Tripoli. Ha ricevuto nelle scorse puntate riconoscimenti, ma anche qualche critica a cui però sembrava aver reagito con savoir-faire. “È giusto che una giuria mi dica se non ho ballato bene”, aveva commentato il cantante dopo le critiche ricevute da Fabio Canino che lo aveva definito sguaiato e impreciso. In sua difesa era intervenuta Selvaggia Lucarelli, con cui in passato Morgan ha avuto un breve flirt. “Io so quanta difficoltà te abbia a essere generoso, non sei un generoso, assolutamente, stasera invece lo sei stato. Ho visto la voglia di ballare, di spenderti, di non fare il paraculo. […] Mi è piaciuto tantissimo”, aveva detto la giornalista con molto affetto.

Una certa stanchezza però è stata notata da alcuni giurati durante la quarta puntata. Carolyn Smith ha voluto far notare al cantante come, nonostante sia uno dei concorrenti con più potenziale di questa edizione e nonostante i progressi fatti, sembrasse piuttosto stanco. Aveva previsto l’abbandono di Morgan a Ballando? Del resto, non sarebbe la prima volta che Morgan lascia una programma nel mezzo della sua esperienza. Nel 2017 il cantante abbandonò in maniera plateale lo studio di Amici di Maria De Filippi mentre era coach della squadra bianca. Seguì un forte attacco mediatico dell’artista al programma.

