Morgan lascia Sanremo 2020?/ “Un calvario! Mi hanno boicottato, tornerò solo se…”

Pensavate di averla scampata? E invece no. Anche a Sanremo 2020 esplode il caso Morgan con tanto di lettera da parte dell’avvocato e anche di risposte ufficiali in conferenza stampa poco fa da parte di Amadeus e di Stefano Coletta, neo direttore di Rai1. Ma cosa è successo di così grave? Un paio di ore fa Morgan ha annunciato che se non saranno rispettati i presunti accordi presi con il direttore artistico e se non otterrà una serie di cose (di cui ha fatto lista completa) questa sera non salirà sul palco di Sanremo 2020 e, molto probabilmente, farà lo stesso anche domani e sabato ritirandosi dalla gara. Pomo della discordia è proprio la sua esibizione di questa sera. Morgan dovrebbe salire sul palco al fianco di Bugo per l’esecuzione del brano Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo. Fin qui niente di male se non fosse che Morgan ha richiesto di poter suonare il pianoforte e di dirigere l’orchestra, una cosa che mai è stata fatta nel concorso sanremese.

MORGAN PRONTO A LASCIARE SANREMO 2020?

Secondo quanto rivela Morgan sembra che tutti sapessero e che avesse ottenuto già il sì per questa esibizione sui generis ma in questi giorni è iniziato quello che ha definito un “calvario”, un percorso fatto di una serie di boicottaggi che non gli hanno permesso di portare a casa le prove come e quando volesse. La stessa lettera dell’avvocato recita: “Ha inizio un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova. A Morgan si chiede di andare questa sera allo sbaraglio sul palco più importante del paese senza avere provato mai la cosa che è stata occultata e sottratta all’orchestra e consegnata in versioni manomesse, protestata per ben nove volte e ogni volta ricostruita riconsegnata riapprovata ma scomparsa o chiamata non idonea ancora prima di essere provata”. Proprio tutto questo ha spinto Morgan ad annunciare quello che possiamo definire un vero e proprio addio a meno che le sue richieste (tra quali quella di provare più volte) non saranno esaudite.

MORGAN LASCIA? LA RISPOSTA DI AMADEUS E STEFANO COLETTA

A questo ha risposto Amadeus in conferenza stampa affermando che Morgan ha la massima libertà possibile per un concorrente che rimane pur sempre in gara e, quindi, con dei tempi uguali agli altri: “È un interprete, insieme a Bugo, insieme devono decidere cosa cantare e come interpretarlo. Aveva espresso il desiderio di dirigere l’orchestra e mettere la tastiera in un certo punto. Io ho dato lui la totale libertà…L’orchestra giudica perfettamente esibizioni e arrangiamenti. Se ha fatto le prove? Non so se lui le ha già fatte”. Riguardo proprio alla questione prove risponde il direttore di Rai1 Coletta che fa sapere che ci sono dei tempi da rispettare e quindi non si può provare un numero indefinito di volte perché dopo le prove ci si deve preparare per la messa in onda: “Lui chiede tre possibilità di prove, lo chiedono anche gli altri, poi però dobbiamo andare in onda. Massima disponibilità per farlo entrare in scena al meglio, quindi confidiamo che vadano in scena”.



