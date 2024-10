L’etichetta di ‘figlio d’arte’ può essere un fardello, un peso che può limitare ambizioni e sogni anche a causa del pregiudizio. Nel caso di Anna Lou Castoldi – figlia di Morgan e Asia Argento – tale aspetto sembra essere totalmente relativo, quasi come un valore aggiunto. Avere due genitori che, in settori diversi, hanno dedicato un’intera vita all’arte è sicuramente servito alla concorrente di Ballando con le stelle 2024 per plasmare in maniera ancora più consapevole non solo le proprie ambizioni ma anche il suo carattere.

Ma chi è Anna Lou Castoldi? Sicuramente molto di più che ‘semplicemente’ figlia d’arte. Diverse sono le passioni che la caratterizzano e che con calma, data la giovane età, sta cercando di collocare nella gerarchia delle sue ambizioni. Studentessa presso l’Accademia di Belle Arti e con diverse esperienze cinematografiche proprio sulla scia di sua madre Asia Argento. Tra i lavori più recenti ricordiamo la sua partecipazione nel 2020 alla serie tv targata Netflix “Baby”.

Anna Lou Castoldi e le ambizioni condivise con la fidanzata Dora: “Abbiamo tanti progetti…”

Qualche curiosità è reperibile anche sul fronte sentimentale: da diversi anni la figlia di Morgan e Asia Argento risulta felicemente fidanzata con una ragazza di nome Dora. Insieme sognano di costruire una famiglia ma soprattutto dare seguito alle proprie ambizioni personali e professionali all’estero. “Siamo molto felici insieme” – ha raccontato Anna Lou Castoldi a Fanpage – “… Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove”.

Torniamo però ai genitori di Anna Lou Castoldi, Morgan e Asia Argento: la concorrente di Ballando con le stelle 2024 ha spesso raccontato la bellezza del rapporto con entrambi. “In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo” – ha raccontato il padre, come riporta Fanpage – Ha sorpreso pure me che la conosco, pensavo di conoscerla, ma ha una tale ricchezza e vastità di mente e cuore che il suo spirito è inesauribile”.