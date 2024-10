Anna Lou Castoldi e il rapporto con papà Morgan tra accuse e silenzi…

Quando a Ballando delle Stelle ha parlato delle difficoltà che ha vissuto da ragazzina e di come ne è uscita, Anna Lou Castoldi ha citato la famiglia, salvo poi indicare la madre Asia Argento, incalzata dalla curiosità di Alberto Matano. Tanto è bastato per sollevare alcune domande sul suo rapporto con il padre Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, anche perché qualche ora prima era andata in onda a Verissimo un’intervista in cui Asia Argento ha attacco l’ex compagno, accusandolo di non essere stato presente nella vita della figlia, soprattutto nei primi anni di vita.

Chi è Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle 2024: fidanzata, genitori, carriera/ Morgan: “Sono felice….”

Ha anche raccontato, però, che la figlia “lo ha sempre giustificato, lo ha sempre amato“, lasciando intendere che dunque tra padre e figlia ci sia ancora un canale aperto. Lo stesso Morgan, comunque, nei giorni scorsi ha parlato per la prima volta dell’esperienza televisiva che sta vivendo la figlia nel dance show di Milly Carlucci, esprimendo la sua gioia per i risultati che sta ottenendo.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle/ Possibilità di vittoria e tatuaggio di "coppia"

La scelta di Ballando con le Stelle lo ha sorpreso e gli ha fatto comprendere che “ha una tale ricchezza e vastità di mente e cuore che il suo spirito è inesauribile“. L’ex Bluvertigo ha anche riconosciuto il ruolo della madre nella crescita della figlia, ammettendo che le qualità artistiche e culturali le deve proprio a sua madre, non a lui.

Morgan: “Come genitore ho vinto”. Poi ammette…

Morgan ha parlato del rapporto con sua figlia Anna Lou Castoldi in una chat WhatsApp con amici, collaboratori e pochi giornalisti, di cui Fanpage ha fornito alcuni stralci. Il musicista e cantautore si è detto orgoglioso del percorso intrapreso dalla figlia, che si mostra perfetta in questo debutto televisivo, ma è anche l’occasione per rivendicare il fatto che “come genitore e come artista” ritiene di aver “vinto“. A proposito della figlia, ritiene che sia l’allieva che ha superato il maestro.

Asia Argento e Morgan: perché si sono lasciati? Storia d’amore/ "Ogni tanto ci scriviamo, per lui provo..."

“Io sento di essere stato uno dei modelli, non il solo“. Quindi, il suo contributo è parziale. In merito al loro rapporto, però, ha precisato di essere stato “a stretto contatto nei primi quattro anni di vita“, invece si sono persi di vista durante la sua crescita, nella quale decisiva è stata la madre. Per Morgan sua figlia si sta rivelando una “giovane donna di spettacolo” che però si sta rivelando più di una bella ragazza che balla bene, bensì una ragazza con una “personalità complessa“, complimentandosi con lei per quello che ha fatto da sola, mossa dalla voglia di scoprire quel mondo in cui ora brilla.