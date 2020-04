Morgan “Mi ripulisco per mia figlia Maria Eco”/ “Starei alla larga da Asia Argento..”

Pubblicità

Morgan a La Vita in Diretta parla di questo periodo di solitudine e di reclusione forzata ammettendo di aver ritrovato sé stesso e di aver capito alcuni errori che è pronto a non commettere ancora. E’ davvero cambiato? In molti se lo chiedono soprattutto da quando ha preso parte a La Vita in Diretta dicendosi pronto a dare una sterzata alla sua vita non solo per lui ma anche per la figlia che è nata il mese scorso, la piccola Maria Eco, che ha bisogno di un padre, lo stesso che le altre due figlie di Morgan non possono dire di aver avuto, almeno in quanto a presenza fisica (e non solo, a detta delle sue ex). In particolare, emozionato e molto profondo, come spesso solo lui sa essere nei suoi momenti di “lucidità emotiva”, Morgan ha spiegato: “Da lunedì mi ripulisco da tutti i brutti pensieri”.

Pubblicità

MORGAN PRONTO A CAMBIARE PER MARIA ECO E SU ASIA ARGENTO

Morgan in arte Marco Castoldi nel corso di una lunga intervista a La Vita in Diretta ha poi spiegato quali sono i suoi buoni propositi post quarantena e, in particolare, ha spiegato: “Voglio ripulirmi da tutto quello che non va bene, ho deciso di affrontare un risanamento totale, per sempre. Quindi tutto ciò che è stato le cattive abitudini, cattive esperienze, automedicazioni, da lunedì verranno rimosse. Questo è l’unico grande insegnamento in questa solitudine. Mi sono trovato con me stesso e ho visto che non andava bene”. Come spesso accade, però, quando Morgan parla non è solo per passare inosservato e alla fine ecco arrivare la frecciatina rivolta proprio alla sua ex più celebre, Asia Argento: “Cosa direi al Marco più giovane? Gli direi….occhio ad Asia!”. E’ lei la donna che gli ha rovinato la vita?



© RIPRODUZIONE RISERVATA