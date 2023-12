Morgan smentisce il gossip sul brano respinto a Sanremo 2024/ “L’ennesima puttan*ta ma…”

Morgan smentisce la notizia secondo cui sarebbe stato escluso da Sanremo 2024

Stando a quello che ha fatto sapere Dagospia alcuni giorni fa, Morgan avrebbe provato a partecipare al Festival di Sanremo 2024 ma il brano presentato sarebbe stato bocciato da Amadeus. “Marco Castoldi ha presentato un brano per partecipare al Festival ma Amadeus lo ha bocciato” si legge sul portale.

Morgan assolto dall'accusa di frode fiscale/ Milano, Corte d'appello conferma la sentenza di primo grado

L’artista, però, ha smentito tutto nella chat WhatsApp che conta al suo interno anche dei giornalisti: “La vera notizia è questa: il fatto quotidiano ha scritto l’ennesima puttan*ta ma Morgan non se li c*ga“. Nulla di vero, dunque, ha svelato l’ex giudice di X Factor che intanto è stato assolto con formula piena delle accuse di frode fiscale. In questi giorni, Amadeus ha appunto stilato la lista dei partecipanti al Festival, ma l’artista non è comparso tra i Big. Ci saranno ulteriori repliche da parte del cantautore?

Gilles Rocca choc su Bugo e Morgan a Sanremo/ "E' colpa mia, dissi io a Marco di cambiare il testo e..."

Morgan lancia una bomba su Fedez a X-Factor: le sue rivelazioni

Continua il caso X-Factor, dove al centro ci sono le vicissitudini tra due artisti Fedez e Morgan. Quest’ultimo, sempre in una conferenza su WhatsApp, ha lanciato un’altra bomba sul rapper. Zo Vivaldi, frontman degli Stunt Pilots in forza a Dargen D’Amico ha già lavorato con Fedez all’album Paranoia Airlines.

Questo è ciò che fa sapere l’ex giudice: “Il cantante degli Stunt Pilots a quanto pare è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento. Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!” conclude l’artista con tono polemico.

Morgan ha minacciato Ambra Angiolini a X Factor?/ Lui: "Spaccarle la testa? Detto altro", mostrate le chat

© RIPRODUZIONE RISERVATA