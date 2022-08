Morgan tenero papà al mare con Maria Eco/ Gli scatti che stupiscono i fan…

Morgan in versione papà amorevole con la figlia Maria Eco

Morgan in versione papà affettuoso. E’ un’immagine inedita quella che spunta sul Settimanale Chi in edicola questa settimana. Da sempre abituati ad un Morgan ribelle, gli scatti di papà affettuoso con la piccola Maria Eco hanno intenerito i fan dell’artista. Morgan si trova al mare ad Alba Adriatica in compagnia della figlia Maria Eco, nata dalla relazione con Alessandra Cataldo. Il cantautore ha avuto un’infanzia complicata. Suo padre si è tolto la vita quando aveva 16 anni. Da quel momento Morgan ha dovuto combattere contro l’assenza della figura paterna che era per lui un punto di riferimento. Morgan ha un rapporto fatto di alti e bassi con le sue ex compagne ma come dimostrano gli scatti in presenza di Maria Eco diventa un padre dolce e amorevole.

Morgan, "Sto molto male e ho dovuto annullare i concerti"/ Fan in apprensione…

Il rapporto con la madre della piccola sembra essere ottimo. Il cantante dei Bluevertigo gioca nell’acqua con la figlia e poi viene raggiunto dall’ex compagna che avvolge la figlia in un asciugamano. Morgan scherza con la figlia in modo amorevole e appare perso negli abbracci della figlia. Morgan in versione papà felice è qualcosa che stravolge la sua identità artistica costruita in anni di trasgressioni, polemiche, eccessi e musica. Per il cantautore si tratta della terza paternità dopo Anna Lou, nata nel 2001 dalla travagliata relazione con Asia Argento, e Lara, nata nel 2012 dal legame con Jessica Mazzoli.

Morgan/ "Nuove proposte fanno schifo! Tv spazzatura, io l'unico a..."

Morgan costretto a rinviare i concerti per problemi di salute: come sta?

Morgan è stato costretto a rinviare i concerti nei giorni scorsi per problemi di salute. Il cantautore ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: “In questi giorni sto molto male ho dovuto annullare i concerti purtroppo, mi dispiace per chi aveva già acquistato i biglietti, credo che la mia agenzia sia riuscita a rimandarli e non cancellarli. Ho delle grandi fitte di dolore, ho sempre tribolato con il mio rene sinistro, non è una sorpresa prima o poi sapevo che si sarebbe ripresentato”. La musica però riesce a garantire un potere salvifico al cantautore che infatti ha aggiunto nel suo post: “Cerco di distrarmi con la musica che ha un potere salvifico, conoscendo la storia di Franz Liszt che è sempre uscito da qualunque momento difficile fisicamente grazie alla immersione nella musica. Ci vediamo appena mi riprendo, se mi riprendo”, ha spiegato.

Morgan attacca Amadeus "Ha dimenticato il rispetto"/ "Bugo? Ossessionato dal successo tanto da calpestarmi"

Sotto il post, il cantautore ha ricevuto migliaia di commenti di persone che lo esortavano a rimettersi in forma in tempi brevi. C’è chi scrive: “Ti aspettiamo. La Musica è la nostra forza e con essa non siamo mai soli”. Morgan nel frattempo sta lavorando ad un progetto top secret con Renato Zero. Lo scorso anno, il cantautore aveva partecipato a Ballando con le stelle classificandosi al terzo posto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA