Morgan Vs Jessica Mazzoli: “Non avrò un euro dai miei concerti”/ Lei “Abominevole…”

Morgan e Jessica Mazzoli nuovamente l’uno contro l’altra. Il cantautore e la giovane artista, dopo essersi conosciuti a X Factor ed essersi innamorati, sono diventati genitori di Lara che oggi ha nove anni. Un amore che è poi finito e che ha allontanato Marco Castoldi e Jessica Mazzoli che non riescono a trovare un punto d’incontro. Nelle scorse ore, alla storia, è stato aggiunto un nuovo capitolo. Morgan, sui propri profili social, si è lasciato andare ad uno sfogo svelando di non poter prendere neanche un euro dai compensi dei suoi concerti. “Non potrò avere un euro da nessuno dei concerti che avrei dovuto fare questa estate. Tutto pignorato alla fonte, grazie Jessica! Ora capiamo bene se è più utile che io faccia la rivoluzione o se vincono definitivamente le bestie di Satana”, ha scritto Castoldi. La replica di Jessica Mazzoli non è tardata ad arrivare.

Morgan contro Jessica Mazzoli, la dura replica di lei

Dopo aver ricondiviso tra le proprie storie di Instagram lo sfogo di Morgan sui social, Jessica Mazzoli ha anche pubblicato un messaggio con cui ha replicato all’ex compagno. “Abominevole da parte sua essere chiamata pubblicamente e non in questo modo! Incitando 200 mila persone contro la mia figura di donna ma soprattutto di madre di una bambina che sto crescendo completamente da sola”, ha scritto la giovane artista che ha poi svelato di avere il covid e di trovarsi a casa da sola senza aver mai ricevuto una telefonata da parte di Morgan. Il rapporto tra i due, dunque, diventa sempre più teso.

