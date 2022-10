Morgane Detective Geniale 2/ Anticipazioni 18 ottobre: Morgane si sveglia da Karadec

Morgane Detective Geniale 2, anticipazioni terza puntata 18 ottobre: Morgane e Ludo si sono lasciati

Morgane Detective Geniale 2 va in onda stasera 18 ottobre con una terza puntata ricca di colpi di scena, e di svolte nel rapporto tra Morgane e Karadec. Come sempre vedremo due episodi, più precisamente il 2×05 e il 20×6. Nel primo, dal titolo Senza fine, la nostra protagonista deve occuparsi del caso della giudice Carole Massard, che viene trovata morta nel suo ufficio mentre si stava preparando a pronunciare il suo verdetto in un processo d’assise. Gli investigatori inizialmente pensano che il movente sia quello della vendetta, ma Morgane, guidata dal suo istinto, non è sicura.

Eppure il caso è cristallino: un omicidio in piena regola. Qualcuno voleva mettere a tacere Carole prima che emanasse la sentenza. Mentre gli inquirenti vanno sulle tracce dell’imputato che ha agitato con l’intento di ucciderla per vendicarsi, Morgane è depressa e non riesce a concentrarsi. Sono passate settimane da quando Ludo l’ha lasciata. Per di più, l’eccentrica consulente si trova a dover sopportare Roxane, il suo peggior nemico nonché nuova fidanzata di Karadec. La donna ha infatti preso sempre più piede nella vita della brigata e mira a conquistare le simpatie di tutto. Per Morgane non c’è niente di meglio che buttarsi in un’indagine molto più complessa di quanto sembri, per dimenticare le sue pene d’amore.

Morgane Detective Geniale 2, anticipazioni: Morgane si sveglia da Karadec, cos’è successo tra loro?

Morgane Detective Geniale 2 prosegue il 18 ottobre con l’episodio 2×06 dal titolo Come Italia. La scena si apre su Morgane che si risveglia a casa di Karadec, dopo una nottata difficile. Cos’è successo tra loro? Quel che è certo è che l’imbarazzo tra i due è più che palpabile. I due non hanno tempo di elaborare quanto appena accaduto poiché vengono chiamati sulla scena del crimine per una nuova indagine: è stato ritrovato il cadavere di quello che si pensa essere un pilota di linea, ma che in realtà era un fattorino delle consegne di un fast food.

Inoltre, un primo sopralluogo rivela che nel suo appartamento la vittima nascondeva mazzette di contanti. Per Morgane è un bel caso intricato, e non sa dove cominciare. Chi era la loro vera vittima: un mitomane? Un truffatore? Spetterà a Morgane e Karadec risolvere l’omicidio di questo giovane dai mille volti.











