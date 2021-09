Morgane Detective Geniale/ Anticipazioni episodi 14 settembre: la strana proposta!

Morgane Detective Geniale, anticipazioni episodi oggi, 14 settembre

Tutto è pronto per il debutto di una novella eroina su Rai1. Lei è la protagonista di Morgane Detective geniale e il pubblico è già pronto da un po’ a vederla in azione. Ormai da settimane si parla della nuova serie in onda nel prime time della rete ammiraglia e se in un primo momento sembrava che il suo debutto fosse previsto per la piena estate, alla fine si è deciso di posizionarla nel periodo di garanzia quindi, sicuri, di un possibile successo.

Il Commissario Montalbano, Caccia al Tesoro/ Anticipazioni 13 settembre: chi ha rapito Ninetta? (replica)

L’appuntamento è fissato per il martedì in prima serata con due episodi a settimana a cominciare da quelli di questa sera dal titolo, rispettivamente, Vento dell’ovest e La missione di Basil in cui conosceremo la nostra Morgane Alvaro e le sue doti ovvero il suo quoziente intellettivo a 160 che la rende unica e molto attenta anche ai dettagli. Proprio questa sua caratteristica questa sera, nei primi episodi, le cambierà la vita. Morgane è infatti la donna delle pulizie di una centrale di pulizia e proprio durante il turno di notte farà cadere per sbaglio la cartella relativa ad un caso. A quel punto inizierà a sbirciare rendendosi conto che gli inquirenti stanno sbagliando.

LA DIRETTRICE/ Sandra Oh brilla nella crudele lotta fra generazioni in università

Morgane Detective Geniale, Chi sta cercando Morgane?

La sua attenzione ai particolari porterà poi la squadra a chiudere il caso e il comandante a chiedere a Morgane di diventare consulente esterno della polizia. Prende il via da qui la prima puntata di Morgane Detective geniale e dalla risposta che la protagonista Grazie al suo aiuto le cose si metteranno meglio e la polizia risolverà il caso e così la vita della protagonista sceglierà di dare al commissario Celine (che avrà il volto dell’attrice Marie Denarnaud). Le anticipazioni rivelano che in un primo momento la donna delle pulizie dirà di no ma poi si convincerà a tornare sui suoi passi chiedendo in cambio un favore, ovvero la riapertura delle indagini su una scomparsa che le sta al cuore, quella del suo ex, sparito nel nulla tempo prima. Proprio nel secondo episodio in onda, mentre Karadec, Morgane e il resto della squadra si occupano di un indagine di omicidio di un consulente patrimoniale, sembra proprio che uno spiraglio illuminerà uno dei suoi colleghi.

NCIS Los Angeles 12/ Anticipazioni oggi, 12 settembre: chi ha ucciso Terry Coleman?

Le ricerche che sembravano ad un punto morto miglioreranno proprio quando Karadec guarderà un video e si accorgerà di un particolare che metterà tutto in discussione, ma quale? Sarà un esito positivo oppure per Romain non ci sarà più niente da fare? Alcune domande troveranno risposta questa sera mentre altre ancora solo nelle prossime puntate della serie che andrà in onda, salvo cambiamenti, fino al prossimo 5 ottobre quando assisteremo al finale della prima stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA