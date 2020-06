Moris Ergas, ex marito Sandra Milo/ L’attrice: “mi ridusse sul lastrico. Voleva…”

Moris Ergas è stato il secondo marito di Sandra Milo. Produttore cinematografico, fece ottenere a Sandra Milo il suo primo ruolo importante nel film Il generale Della Rovere, per la regia di Roberto Rossellini. Dall’amore di Moris Ergas e Sandra Milo nacqua una bambina, Debora che è una giornalista e che si appresta a diventare una delle inviate de La vita in diretta estate. Il rapporto tra Moris Ergas e Sandra Milo fece molto scalpore soprattutto per le liti furibonde. A raccontare i dettagli di una storia che l’ha fatta molto soffrire è stata la stessa Sandra Milo che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Storie Italiane, ha raccontato di essere stata ridotta sul lastrico dal padre di sua figlia Debora: “Siamo negli anni sessanta. Il padre di mia figlia Moris Ergas voleva portarmela via perché all’epoca risultavo sposata con un altro. Allora ho deciso di rinunciare a tutto pur di avere mia figlia con me. Avevo una bella casa in via Stoppani, gioielli, beni. Gli dissi che se mi lasciava l’affidamento di Debora gli avrei dato tutto”.



MORIS ERGAS E SANDRA MILO: UN AMORE TORMENTATO

La vita privata di Sandra Milo non è stata semplicissima. I suoi amori sono stati spesso tormentati e tra questi c’è sicuramente quello che ha vissuto con Moris Ergas per il quale si ritrovò senza niente come ha raccontato ad Eleonora Daniele nel corso di Storie Italiane: “Naturalmente mi sono trovata senza più niente. Ma successivamente sono sopraggiunte le tasse che Moris non aveva pagato e che però erano intestate a me”. Nonostante l’amore tra i due fosse finito, infatti, c’era una bambina a tenerli uniti, Debora, che l’attrice tentò in tutti i modi di tenere con sè. Riuscirci, però, non fu facile e, ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, la Milo ha confessato di aver dovuto affrontare tantissime cause che Moris Ergas intentò contro di lei. “Il solo Moris Ergas, padre di una delle mie figlie e produttore de Il Generale della Rovere di Rossellini, mi intentò 44 cause”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA