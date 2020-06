Sandra Milo/ Torna in tv ma non smette di lottare: “C’è bisogno di..” (Io e te)

Sandra Milo si prepara a tornare in tv e non solo come ospite, opinionista o per le sue battaglie che l’hanno portata ad incatenarsi davanti a Palazzo Chigi, ma perché sarà al fianco della figlia Debora Ergas come inviate de La Vita in diretta in versione estiva che prenderà il via lunedì con al timone Andrea Delogu e Marcello Masi. La stessa attrice qualche ora fa ha parlato sui social di una sorpresa che sarà annunciata proprio oggi pomeriggio dall’amico Pierluigi Diaco che la ospiterà a Io e Te nello spazio Come nelle Favole, lo stesso che l’ha vista protagonista lo scorso anno in coppia con Valeria Graci come spalla del conduttore. Adesso il suo posto è stato occupato da Katia Ricciarelli ma sicuramente tra qualche ora avremo modo di parlare del suo ritorno e delle sue battaglie.

SANDRA MILO OSPITE A IO E TE PER ANNUNCIO SPECIALE DOPO IL SUO INCONTRO CON IL PREMIER CONTE

Eh sì perché Sandra Milo ancora è piena di vitalità e di voglia di combattere per i suoi ideali e, in particolare, per gli operatori del suo settore finiti in ginocchio a causa dell’emergenza Coronavirus che ha costretto alla serrata i teatri, i set cinematografici e gli studi televisivi. Tutti hanno parlato della sua battaglia nel giorni scorsi proprio perché Sandra Milo ha annunciato uno sciopero della fame per richiamare l’attenzione del governo sul problema delle partite IVA fino a quando lo stesso premier Giuseppe Conte l’ha pregata di smettere promettendole un incontro. La stessa attrice al settimanale Mio ha spiegato: “Giuseppe Conte è una persona affabile e naturale, sono rimasta stupita. L’ho incontrato per parlare di tutti quei lavoratori autonomi e non mi aspettavo così tanto risalto, sono solo andata per dare risalto a tutte quelle persone che non lavorano”. Siamo sicuri che il suo appello oggi sarà rinnovato di nuovo in tv, cos’altro svelerà che non sappiamo di lei?



