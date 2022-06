Moris Ergas, Ottavio De Lollis, Cesare Rodighiero: ex Sandra Milo/ “Spiace che…”

Moris Ergas, Ottavio De Lollis e Cesare Rodighiero: gli ex mariti di Sandra Milo

Moris Ergas, Ottavio De Lollis e Cesare Rodighiero sono gli ex mariti della celebre attrice Sandra Milo. Ottavio è il padre di ben due dei tre figli della showgirl, nonché protagonista di diverse dichiarazioni che l’ex compagna ha rilasciato nel corso di questi anni in tv e ai media. L’incontro con De Lollis, ricordiamo arrivò dopo la storia d’amore tra la Milo e il produttore greco Moris Ergas, durata circa undici anni e da cui nacque la figlia Deborah.

Per quanto riguarda il matrimonio con Ottavio De Lollis, nacquero due figli, Ciro e Azzurro, ma quella storia non ebbe un epilogo felice. “Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità“, ha raccontato Sandra Milo durante una partecipazione da Caterina Balivo a “Vieni da me”.

Di sicuro non si può sostenere che Sandra Milo abbia avuto una vita sentimentale tranquilla. Il primo matrimonio si concretizzò da giovanissima col marchese Cesare Rodighiero. Era il 1948 e la storia durò meno di tre settimane. Decisamente più significativo il rapporto con Moris Ergas, durato come dicevamo più di dieci anni.

Ma per Sandra Milo l’ex marito con cui non conserva rapporti rispettabili è Ottavio de Lollis: “Perché mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita”, ha sottolineato l’attrice. Con De Lollis oltretutto ci sono stati rapporti molto tesi, come confermato dalla stessa attrice che nelle varie interviste ribadirà un concetto molto caro: “Io sono prima di tutto una mamma, poi una donna e poi un’attrice”.

