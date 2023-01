Morlacchini, avv. Andrea Piazzolla/ “Acquisita la testimonianza di Gina Lollobrigida”

Avvocato Andrea Piazzolla: “Testamento? Non so altro”

L’avvocato Morlacchini, legale di Andrea Piazzolla, è intervenuto brevemente a Storie Italiane. Al difensore è stato chiesto un commento sul testamento di Gina Lollobrigida, aperto nella giornata di ieri, che prevede il 50% del patrimonio al figlio, Milko Skofic, e l’altra metà al suo assistito, factotum dell’attrice stessa: “Sul testamento io non posso fare commenti, so le stesse cose che sapete voi. So solo che è stato pubblicato e il contenuto è quello riportato nei giornali”.

Nel processo a carico di Piazzolla, accusato di circonvenzione di incapace, “è stata acquisita la testimonianza di Gina Lollobrigida del 2020, entrerà a far parte del materiale probatorio e su quella il giudice formulerà il suo convincimento”. Secondo l’avvocato Gentiloni, della controparte, la signora Lollobrigida non voleva alienare i beni ma solamente metterli in un altro posto durante una ristrutturazione della casa. Morlacchini ha commentato: “Io rispetto il parere del collega e speriamo di convincere il giudice che non sia così”.

Udienza il 6 giugno

Andrea Piazzolla è stato accusato di circonvenzione di incapace e di aver messo all’asta i beni di Gina Lollobrigida. Lui si è difeso dalle accuse spiegando a Storie Italiane: “Era in perfetta forma. Ci sono tante prove che io non l’abbia circuita, le tirerò fuori a processo. Io non c’entro nulla con questo e con la volontà di Gina“. “Per Gina era importante preservare le opere d’arte, le strutture, le fotografie… Quelle sono fuori dal testamento”, ha spiegato ancora l’assistente.

“Sono tranquillo e sereno, non ho messo all’asta nulla di Gina. All’asta erano circa 150 oggetti, mentre in deposito ce n’erano 2-3000. Lei non desiderava vendere tutto insieme ma man man disfarsi delle cose per non lasciare nulla al figlio. Il catalogo d’asta riportava la volontà della signora Lollobrigida che quando è stata sentita dal PM non si è sentita di raccontare le sue cose” ha spiegato il factotum. La prossima udienza del processo a carico di Andrea Piazzolla sarà il 6 giugno. Saranno ascoltate le parti, dunque anche l’assistente dell’attrice, al quale lei ha lasciato il 50% del suo patrimonio.

