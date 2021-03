Morte Guido e Davide marito e figlio di Azzurra, diventa suora in Che Dio ci aiuti 6?/ Vocazione…

Azzurra Leonardi diventerà davvero una suora nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6? Dopo la tragica morte del marito Guido e del figlio Davide, ha trovato la forza di reagire e riprendere in mano la propria vita solo aiutando gli altri. Dopo una profonda riflessione e un percorso interiore affrontato con l’aiuto di Suor Angela che l’ha vista trasformarsi nel corso degli anni, ha deciso di far diventare la vocazione il perno della sua vita. Per tutti gli episodi della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, Azzurra che era arrivata nel convento come una ragazza viziata ed egoista, ha cercato di aiutare non solo le amiche Monica e Ginevra a risolvere i loro problemi, ma anche la piccola Penelope che ha ricevuto il cuore del suo Davide e che ha bisogno di una mamma. Il periodo di noviziato sta quasi per concludersi. Azzurra diventerà davvero una suora?

Azzurra Leonardi diventa suora per Guido e Davide? I fan di Che Dio ci aiuti 6 si dividono

Per scoprire se Azzurra Leonardi diventerà davvero una suora sarà necessario seguire tutta l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6? Tuttavia, sono tanti i fans della fiction di Raiuno convinti che Azzurra diventerà una suora. Solo grazie alla vocazione, infatti, è riuscita ad accettare la morte di Guido e Davide, i suoi grandi amori. Con il loro ricordo nel cuore, Azzurra assumerà davvero i voti? Molti fan, tuttavia, non condividono il totale cambiamento che ha subito il personaggio interpretato da Francesca Chillemi. Sono tanti i fans che vorrebbero rivedere la vecchia Azzurra, quella orgogliosa, attentissima alla moda e con un grande cuore con cui aveva conquistato il cuore di Guido che, dopo aver provato a resisterle, si era perdutamente innamorato. Un amore grande che, probabilmente, accompagnerà per sempre Azzurra.



